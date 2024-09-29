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Güncellenmiş Mercedes EQS Türkiye'de: Yenilikler ne?

Markadan yapılan açıklamaya göre daha büyük akü kapasitesi ile yaklaşık 765 km’lik menzile sahip güncellenmiş EQS şimdi Türkiye’de

29 Eylül 2024 | 06:34
Güncellenmiş Mercedes EQS Türkiye'de: Yenilikler ne?

Mercedes-Benz açıklamasına göre EQS şimdi 2024 için kapsamlı bir güncelleme paketi alıyor. Açıklamaya göre model 82 kilometreye kadar daha fazla menzile sahip. Açıklamada paylaşılan bilgiler şöyle:

1 BATARYA KAPASİTESİ

BATARYA KAPASİTESİ Güncelleme ile batarya kapasitesinin 108,4'ten 118 kWh'ye çıkarılması ile EQS 450 4MATIC'in maksimum menzili 765 km’ye ulaşıyor. Mercedes-Benz, 4MATIC EQS ve EQE sedanların çekme kapasitesini ise 750 kilogramdan 1.700 kilograma yükseltiyor. Açıklamada "Alınan başka bir teknik önlem de fren diskleri ile ilgili. Günlük kullanımda yüksek geri kazanım (reküperasyon) oranı nedeniyle, fren diskleri yanmalı modellere göre daha az kullanılırken gelecekte ise sahip olacağı özel bir fonksiyon, zaman zaman balataları disklere otomatik olarak uygulayarak fren sistemini koruyacak" deniliyor.

2 Yeni radyatör kaplaması

Yeni radyatör kaplaması Tasarımda tamamen elektrikli Mercedes-Benz otomobillerinin ayırt edici özelliği olan farlarla birleşen koyu siyah radyatör kaplaması (siyah panel) EQS için geliştirilerek Electric Art Line'da standart olarak krom uygulamalı yeni bir radyatör paneli ile donatılıyor. Krom detaylar ve gömme montajlı çıtalar koyu siyah çerçeve ile bir kontrast oluşturuyor. Bu ızgara, ön kaputtaki ikonik metal yıldızla birleştirilerek imza Mercedes-Benz görünümünü ilk kez tamamen elektrikli bir Mercedes-Benz modeli ile buluşturuluyor.

3 ARKA KOLTUK

ARKA KOLTUK Opsiyonel Arka Konfor Paketi Plus ve ‘Executive’ koltuklar ile donatılmış EQS'lerde artık arka bölmenin sağ tarafında eğimli bir ayak dayama yeri bulunuyor. Ön koltuğun rayları arasına yerleştirilen bu ayak dayama yeri, ayaklarını belli bir açıyla yerleştirebildiği için arka yolcunun konforunu artırma hedefinde. Arka Konfor Paketi Plus ile ilgili bir diğer ayrıntı da yolcu koltuğunun öne katlanabilmesi ve arka koltuktaki sırtlığın 38 dereceye kadar ayarlanabilmesi. Opsiyonel donanım ayrıca koltuk ısıtması Plus ve arkada boyun ve omuz ısıtmasının yanı sıra koltuk derinliğinin pnömatik ayarını da içeriyor.

4 EQS özellikleri

EQS özellikleri MBUX Hyperscreen, EQS'te standart. Üç ekran neredeyse kesintisiz gibi birleşerek 141 santimetre genişliğinde bir ekran şeridi oluşturuyor.

5 EQS özellikleri

EQS özellikleri 4MATIC modellerindeki Bağlantı Kesme Ünitesi (DCU), sürüş durumuna ve gerekli performansa bağlı olarak ön akstaki elektrik motorunu otomatik olarak ayırıyor. Düşük yüklerde DCU 4x2 sürüş moduna geçiyor. Ardından elektrik motoru ve ön akstaki şanzıman duruyor. EQS'in geri kazanım seviyesi artırılıyor. Fren sistemi de optimize edilerek modifiye edilmiş bir fren gücü silindiri sayesinde daha iyi bir pedal hissi sunuyor.
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