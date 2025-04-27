Bozkurt, AA muhabirinin Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarında yaşanan yüzde 20'lik artışın birkaç nedene bağlı olabileceğini ifade eden Bozkurt, bu artışta mevsimselliğin etkili olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, sezon başlarında her zaman bir artış yaşandığını, bahar ve yaz dönemine girerken bu artışın etkili olduğunu düşündüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca son üç yılda araç bulunabilirliği de dalgalı seyretti. Bu nedenle aylar arası kıyaslama yaparken, o dönemde araçların piyasada bulunup bulunmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir diğer önemli neden ise ticari hayatın devam etme zorunluluğu. Krediye erişimde zorluklar yaşanabiliyor, iş hacmi ve karlılık düşebiliyor. Ancak hafif ticari araçlar çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu nedenle sektörde canlılık sürüyor. Türkiye'nin dinamikleri ve mevsimsel etkiler pazardaki hareketliliği belirliyor."

- "Ticari araçlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor"

Ali Haydar Bozkurt, geçmişte hafif ticari araç pazarının birkaç modelle sınırlı olduğunu ve kullanıcıların bu araçları farklı amaçlarla kullanmaya çalıştığını söyledi.

Ancak son 20 yılda ticari araçların, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlandığını dile getiren Bozkurt, "Artık tek bir modeli farklı alanlarda zorla kullanmak yerine, her ihtiyaca uygun özel tasarımlar geliştiriliyor. Bugün Toyota Professional ailesinde 7 farklı modelden söz ediyoruz. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak için var. Kimi modelde yük kapasitesi, kimisinde yolcu taşıma kapasitesi, kimi modelde ise yolculuk ön planda. Burada en önemli etkenin bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bozkurt, ticari araçların hedef kitlesinde ailelerin de her zaman bulunduğunu, bugün ise özellikle 9 kişilik modellerin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatırlayacaksınız 'CDV' olarak adlandırılan çok amaçlı vanları aileler gündüz işinde, akşam sosyal amaçlı olarak kullanılıyordu. Şimdi bu 9 kişilik modeller çok talep görüyor. Orada biraz daha yüksek yolcu taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan alanlar var, onlar bu aracı tercih ediyor diye düşünüyorum. Tabii Türkiye ticari araç pazarı büyük bir potansiyel taşıyor, ortalama 250-300 bin bandında bizde ticari araç satılır her yıl. Bu nedenle Türk tüketicisinin de ihtiyacını karşılayacak şekilde markaların yeni ürünler lanse etmesi çok normal."

- "Toyota Garanti ON' uygulaması rekabette en büyük avantajımız"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, ticari araç segmentinde rekabetin oldukça yoğun olduğunu ve bunun yalnızca fiyatla sınırlı olmadığını söyledi.

Ticari araç kullanıcılarının satış sonrası hizmetlere büyük önem verdiğini belirten Bozkurt, "Ticari araç müşterileri için aracın uzun ömürlü ve sorunsuz olması çok önemli. Ayrıca bir sorun yaşandığında hızlı hizmet almak istiyorlar çünkü bu araçlar çalıştıkça para kazanıyor. Satış sonrası hizmet ağı, teknisyen sayısı, yedek parça bulunabilirliği ve sevkiyat hızı gibi kriterler bu nedenle çok önemli. Garanti uygulamaları da bu süreçte belirleyici bir faktör." ifadelerini kullandı.

Toyota'nın "Toyota Garanti ON" uygulamasının rekabette en büyük avantajları olduğuna işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Aracı kullandıkları sürece mesela her yıl sadece bir kere bakıma gelmeleri durumunda ilave ücret ödemeden garanti bir yıl uzuyor. 10 yıla kadar, en son 10'uncu yılda da yaptığında 11'inci yılın sonuna kadar uzayıp bitiyor. 11 yıl boyunca aracınızın garantili olduğunu düşünün. Tek ihtiyacınız ne? Yılda bir kere bakıma gitmek ve ekstra bir ücret ödemeden, garanti için ekstra bir ücret de yok. Normal bir bakım kaç liraysa onu ödeyip çıkıyorsunuz ve aracınızın garantisi bir yıl uzuyor. Aracı ikinci elde satarken de aynı garantiyle satıyorsunuz ve o garanti uygulaması ikinci el müşterisi için de devam ediyor, üçüncü el müşterisi için de devam ediyor. Biz mesela bunu otomobilde zaten yapıyorduk, şu anda bütün ticari gamımızda da yapıyoruz. 10 yıl 160 bin kilometre, bu uygulama bütün herkes için geçerli. Aracın kaçıncı sahibi olursanız olun. En büyük rekabetçiliğimiz burada."

- "2025'te pazar 1 milyon 100 bin seviyelerinde kapanır"

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Bozkurt, yılın ilk çeyreğinin tamamlanmasıyla yılın genel seyrinin kısmen netleşmeye başladığını söyledi.

Yıl sonu itibarıyla otomotiv pazarının yaklaşık 1 milyon 100 bin adetle kapanacağını öngördüklerini aktaran Bozkurt, "Önceki 10 yıl boyunca Türkiye pazarı 800 bin bandındaydı. Son iki yıl hariç, bu seviyeyi görememiştik. Bu nedenle 1 milyon 100 bin adet, mevcut koşullar göz önüne alındığında iyi bir sonuç olur. Toyota olarak biz de yılı yaklaşık 85 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. AA



