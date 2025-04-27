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Toyota'nın Çin'de görücüye çıkan yeni sedanı

Toyota, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği yeni elektrikli sedan modeli bZ7'yi hafta içi tanıttı.

27 Nisan 2025 | 00:18
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 00:37
Toyota'nın Çin'de görücüye çıkan yeni sedanı

Toyota bZ7, Çin'deki GAC Toyota ortak girişimi tarafından üretilecek ve 1 yıl içinde satışa sunulması planlanıyor. Bu model, Toyota'nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilmiş. Auto Shanghai 2025 fuarında sergilenen araç, markanın "beyond Zero" (sıfırın ötesinde) vizyonunu yansıtan bZ serisinin beşinci modeli. İşte modelden fotoğraf ve detaylar:

1 bz7 HAKKINDA

bz7 HAKKINDA bZ7'nin tasarımı, 2023 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılan "bZ Satisfied Space" konseptinden ilham alıyor.

2 TEKNİK DETAYLARI HENÜZ NET DEĞİL

TEKNİK DETAYLARI HENÜZ NET DEĞİL Toyota bZ7'nin teknik detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, önceki bZ serisi modellerinde olduğu gibi BYD'nin Blade bataryalarının ve elektrik motorlarının kullanılması bekleniyor.

3 MENZİL HAKKINDA

MENZİL HAKKINDA Autoweek'in haberine göre bZ3 modeli, 49.9 kWh veya 65.3 kWh batarya seçenekleriyle 517 km'ye kadar CLTC menzili sunuyor. bZ7'nin de benzer veya daha yüksek bir menzil sunması öngörülüyor.​

4 BYD HAN VE XIAOMI SU7 GİBİ RAKİPLER VAR

BYD HAN VE XIAOMI SU7 GİBİ RAKİPLER VAR Toyota bZ7, Çin pazarında BYD Han ve Xiaomi SU7 gibi popüler elektrikli sedan modelleriyle rekabet edecek.

5 DİĞER PAZARLARA SUNULACAK MI?

DİĞER PAZARLARA SUNULACAK MI? Ancak, bu modelin şu an için sadece Çin pazarına özel olması planlanıyor ve diğer pazarlara sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.​

6 ÇİN'DEKİ REKABET

ÇİN'DEKİ REKABET Toyota'nın bZ7 modeli, Çin pazarındaki rekabet gücünü artırma hedefini yansıtıyor.

7 TASARIM VE İÇ MEKAN

TASARIM VE İÇ MEKAN Araç, ince LED farlar, kapalı ön ızgara ve arka kısımda uzanan ışık barı gibi modern tasarım unsurlarına sahip. İç mekânda ise beyaz delikli deri koltuklar, ahşap kaplamalar ve ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor.

8 UZUNLUK

UZUNLUK Toyota, araçla ilgili çok bilgi vermese de modelin 5 metreden uzun olduğu biliniyor.

9 FİYATLANDIRMA

FİYATLANDIRMA Motor1.com'un haberine göre resmi fiyat açıklanmasa da, bZ7'nin bZ3 modeline kıyasla ciddi bir fiyat farkı yaratması bekleniyor. Tesla Model 3'e rakip olarak geliştirilen bZ3'ün Çin'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 23.200 dolar seviyesinde. Toyota, yeni büyük sedanını önümüzdeki bir yıl içinde satışa çıkarmayı hedefliyor.

10 İLK OLACAK

İLK OLACAK bZ7, Toyota'nın Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanan ilk aracı olma özelliğini taşıyor.
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GERİ
İLERİ
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