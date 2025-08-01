Yaklaşık 3,8 milyar euro değerindeki satın alma işleminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında Tata Motors, Iveco Group’un tüm adi hisseleri için gönüllü bir satın alma teklifinde bulunacak.

Bu teklif, Iveco’nun Iveco Bus, Heuliez, FPT Industrial gibi markalarını kapsarken, daha önce Leonardo şirketine satılan savunma sanayi birimi kapsam dışı bırakıldı.

Teklifin yürürlüğe girmesi, bu birimin Iveco Group’tan resmen ayrılması şartına bağlı. Hisse başına teklif edilen satın alma bedeli 14,1 euro olarak açıklandı.

Her iki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, birleşme sonrası oluşacak yeni yapının yıllık 540 bin adet araç satışı gerçekleştirmesi ve toplam 22 milyar euro gelir elde etmesi öngörülüyor. Bu gelirin yaklaşık yüzde 50’sinin Avrupa, yüzde 35’inin Hindistan ve yüzde 15’inin Amerika kıtasından geleceği belirtildi.

Ayrıca, Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan pazarlarda da etkin bir konum hedefleniyor.