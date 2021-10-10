Honda Türkiye Accord ile D segmentine yeniden giriş yaptı. Honda’dan yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, Civic’ten sonra Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile D segmentine geri dönüş yapmış oldu.

Sedan modeli yeni Accord, Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle 16 Ekim’de Türkiye’de satışa sunulacak.

Açıklamada Honda Accord Türkiye tanıtımındaki konuşmasına yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirterek, Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi.

Tsumura, şunları kaydetti:

“Daha önce bahsettiğim gibi ‘Honda’yla Gelecek’ mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Özellikle Kovid-19 döneminde yüz yüze iletişimin zorluklarını yaşarken dijital çözümlere odaklandık. Dijitalleşme yatırımlarımız burada büyük bir role sahip oldu. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord’un yeniden Türkiye’de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u üretmek için ise AR-GE ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz.’

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, “Hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak.” ifadesini kullandı.

2021 HONDA ACCORD TÜRKİYE FİYATI

Verilen bilgiye göre 10’uncu nesil Honda Accord, “Her Yönüyle Prestijli” konsepti altında geliştirilirken, güçlü, kaliteli ve dinamik bir performans, çekici ve gelişmiş teknolojiler ile üst düzey kaliteli sedan olmak üzere üç kilit kavrama odaklandı.

Honda Accord’un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa çıkacak.

Yeni Accord; platin beyaz, meteor gri, kristal siyah ve kuvars mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği 16 Ekim’de Honda bayilerinde yerini alacak.