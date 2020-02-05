Hyundai ‘korona’ nedeniyle Kore’deki üretimine ara verdi
Hyundai, koronavirüs etkisiyle Çin’den parça gelmemesi nedeniyle Kore’deki üretimini askıya aldığını bildirdi.
Hyundai Motor’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Çinli tedarikçilerden parça gelmemesinden dolayı Güney Kore’deki üretim bantlarını askıya aldığını açıkladı.
Kore’deki 7 fabrikanın üretime ara verildiği duyuruldu. Fabrikaların ilk etapta 7 Şubat’a kadar, tedarik sorunu devam ederse de 13 Şubat’a kadar kapalı olacağı öğrenildi.
Habertürk’e konuşan Hyundai Türkiye yetkilileri, Kore’deki üretim aksamasının şimdilik Türkiye açısından sorun teşkil etmediğini belirtiyor.
ÇİN’DEKİ ÜRETİMLERİNİ DURDURMUŞLARDI
Ford, Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ve Japon otomobil üreticisi Nissan ve Honda Motor dahil olmak üzere birçok küresel otomobil üreticisi, Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi askıya almıştı.
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