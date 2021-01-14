Güney Kore merkezli Hyundai, otonom sürüş teknolojisine sahip, elektrikli araç üretimiyle ilgili olarak Apple ile ön görüşmeler yaptıklarını, ancak henüz bir karara varılmadığını açıkladı. Açıklama sonrası Hyundai hisseleri yüzde 20’den fazla değer kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada “Apple ve Hyundai görüşmeler yapıyor ancak çok erken aşamada ve karar verilmiş hiçbir şey yok” dendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ancak bu haber bile Hyundai hisselerinin güne yüzde 20’den fazla değer kazanarak başlaması için yeterli oldu.

Geçen ay Apple’ın elektrikli araba üretimi üzerine çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği haberleri çıkmıştı. Ancak uzmanlar, salgın kaynaklı gecikmeler nedeniyle, Apple’ın elektrikli araç piyasasına girmesi için en az 5 sene gerektiği öngörüsünü paylaşıyor.

Hyundai ve Apple halihazırda iPhone’ları farklı marka otomobillerin sistemiyle entegre edecek CarPlay projesi için birlikte çalışıyor.