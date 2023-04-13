ARA
Bist 100
5176,72
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,3279
0,0683%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2937
0,2927%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1017
0,2356%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1259,26
0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • İkinci el otoda martta en çok satılan markalar belli oldu

İkinci el otoda martta en çok satılan markalar belli oldu

Geçen ay ikinci el online araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 124 bin 593 ile Fiat oldu.

13 Nisan 2023 | 12:08
0
İkinci el otoda martta en çok satılan markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu.

Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 77 pay aldı

İkinci el online pazarda martta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 593'le Fiat oldu. Fiat'ı 24 bin 557 adetle VW ve 24 bin 195 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 18 bin 408 adetle Ford, 9 bin 970 ile Opel, 9 bin 763 adetle BMW, 9 bin 213 adetle Peugeot, 9 bin 56 adetle Hyundai, 8 bin 654 adetle Mercedes Benz ve 7 bin 153 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 189 bin 643 adet aracın yüzde 77’sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

Egea yine ilk sırada

İkinci el online binek araç pazarında martta toplam 152 bin 868 satış gerçekleşti. Fiat Egea 8 bin 242 adetle mart ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

Egea'yı, 7 bin 469 adetle Renault Clio, 6 bin 714 satışla VW Passat, 6 bin 566 adetle Renault Megane, 4 bin 750 adetle Ford Focus, 4 bin 571'le Toyota Corolla, 4 bin 316 satışla Opel Astra, 3 bin 498'le VW Golf, 3 bin 451 adetle BMW 5 Serisi ve 3 bin 319 adetle de BMW 3 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 35'ini oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 36 bin 775 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 5 bin 695 adetle mart ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 930 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 719 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 581 satışla VW Cady, 2 bin 397 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 17 satışla VW Transporter, 1.649 satışla Renault Kangoo, 1.306 adetle Peugeot Partner, 1.265 adetle Ford Transit ve 1.132 adetle Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75'ini oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, martta ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 51 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1259,26 0,65%
  • ALTIN ONS 2026,51 0,58%
  • BIST 100 5176,72 0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3279 0,0683%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2937 0,2927%
  • EURO/USD 1,1017 0,2356%
  • INGILIZ STERLINI 1,25088 0,19023%
  • JAPON YENI 133,153 0,025%
  • KANADA DOLARI 1,33948 -0,3478%
  • RUS RUBLESI 81,61 -0,8516%
Günün En Çok Okunanları
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
ABD'de enflayon beklentilerin altında kaldı
GERİ
İLERİ
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL