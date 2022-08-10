İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluktan dolayı fiyatlar son 10 günde yüzde 5 civarında geriledi. ÖTV indirimi söylentileri de tüketicinin beklemede kalmasına neden olurken, hükümet tarafından açıklanmadığı sürece bu söylentilerin ciddiye alınmaması gerektiğine işaret eden sektör temsilcileri ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araç piyasasında durgunluğa neden oldu. Son 10 günde ikinci el fiyatları yüzde 5 civarında geriledi. ÖTV indirimi beklemeyen uzmanlara göre piyasa eylül ayında toparlanacak.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bayram öncesinde ikinci el araç satışlarında artış bekleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Hatta o dönemden başlayarak bugüne kadar da ikinci elde yavaşlama söz konusu. Bununla birlikte araç fiyatlarında gerileme var. Son 10 gündür yüzde 5 civarında ikinci el fiyatları geriledi. Burada en önemli noktalardan biri satıcıların ellerinde yüksek maliyetli ikinci el araç var. Buna dayanabilen satıcılar var. Dayanamayan satıcılar var. Dolayısıyla fiyatları geri çekiyorlar” diyor.

Sektörün enflasyon, faiz ve kur üçgeninde sıkıştığına dikkat çeken Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarını bunlar da etkiliyor. Çünkü sıfır kilometre aracı artık yatırım olarak alıyor insanlar. Şu anda en ucuz otomobil 331 bin 500 TL sıfır kilometre araçta. Bu üçgende enflasyonun düşmesi lazım. Döviz kurunun yükselmemesi ve düşmesi lazım. Faizin de ulaşılabilir bir alana çekilmesi lazım. Bu üç kalem hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarını olumsuz yönde etkiliyor. Buna bir de insanların alım gücünün düşmesini eklemek lazım” diyor.

“Herkesin kafasında sıfır km araç fiyatları düşer mi” sorusunun olduğunu belirten Yalçın’a göre hükümet tarafından açıklanmadığı sürece bu söylentilerin ciddiye alınmaması gerekiyor.

Sıfır kilometre araç fiyatlarının kısa dönemde geri gelmeyeceğine dikkat çeken Yalçın, “ÖTV indiriminde daha çok ÖTV matrah dilimleri güncellenebilir ama böyle bir gelişme yok. Piyasanın eylül ayında toparlanacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor.

Pandemide e-ticaret pazarının büyümesiyle patlayan hafif ticari araç satışları da gerilemeye başladı. Yasakların bitmesiyle ikinci elde hafif ticari araç satışlarının azaldığına dikkat çeken Yalçın, ikinci elde hafif ticari araç satışlarının temmuzda yüzde 15 daraldığını söylüyor. Yalçın, ayrıca temmuz ayında hazirana göre hafif ticari araç satışlarında yüzde 8 gerileme olduğunu belirtiyor.

Erkoç: ÖTV’de indirim beklemiyoruz

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını kaydetti. Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirine, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erkoç, Haziran 2021’de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

“Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.”