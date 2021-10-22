Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 15 Eylül-15 Ekim arasında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı.

Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu.

Cardata verilerine göre bu süre zarfında en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60’ını sedan, %30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL