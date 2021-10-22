Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 15 Eylül-15 Ekim arasında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı.
Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu.
Cardata verilerine göre bu süre zarfında en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60’ını sedan, %30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL
2020 RENAULT, Megane, 1.5 Blue DCI, Touch, Dizel, Otomatik, 115, Sedan, 295.700 TL
2019 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 143.800 TL
2020 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Business Dizel Otomatik 120 Sedan 443.000 TL
2018 FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik 120 Sedan 231.500 TL
2016 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 120 Sedan 318.600 TL
2018 HYUNDAI Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Dizel Otomatik 136 Sedan 190.800 TL
2015 FORD Fiesta 1.5 TDCI Trend X Dizel Manuel 75 Hatchback 138.100 TL
2020 FIAT Egea 1.4 Fire Urban Plus Benzin Manuel 95 Sedan 169.300 TL
2020 RENAULT Clio 1.0 SCe Joy Benzin Manuel 72 Hatchback 161.400 TL
2017 VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 115 Hatchback 260.800 TL
2020 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 151.900 TL
2018 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik 110 Sedan 235.600 TL
2020 TOYOTA Corolla 1.6 Dream Benzin Otomatik 132 Sedan 263.500 TL
2017 RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel 90 Sedan 142.300 TL
2017 SKODA Octavia 1.6 TDI GreenTec Optimal Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.600 TL
2017 SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.100 TL
2016 DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Dizel Manuel 90 Hatchback 147.500 TL
2018 FORD Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus Dizel Manuel 95 Kombi 176.600 TL
2018 PEUGEOT 301 1.6 BlueHDI Active Dizel Manuel 100 Sedan 152.200 TL
2020 VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI SCR BMT Exclusive Dizel Otomatik 102 Camlıvan 281.900 TL
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