Renault, geçtiğimiz günlerde Renault 5’in prototipini tanıttı. Chip Online’ın haberine göre yeni Renault 5, hem ilk Renault 5 sürümünden, hem de ikinci sürümden izler taşıyor. Araçta ilk bakışta arkada yazan “5” rakamı dikkat çekiyor. Bu rakam, tarihi Renault logosunun içine yerleştirilmiş durumda. Bu logo ise iki arka LED far arasında uzanan bir şerit üzerinde bulunuyor.

Köşeli LED farlar, yine klasik Renault 5 tasarımını hatırlatıyor. İki far arasında yer alan ince bir kaput – tampon ayrım çizgisi dışında, ön kısım oldukça sade bir görünüm sunuyor.

4 kapılı hatchback’in 2 ön kapısında açma kolları rahatlıkla görünüyor. Ancak arka kapılar için açma kolları gizlenmiş durumda ve dışarıdan bakılınca fark edilemiyor.

Klasik Renault 5 tasarımında ön kaputta bulunan havalandırma delikleri, yeni Renault 5’de de kendine yer bulmuş. Ama bu kez bu bölümün görevi, şarj portuna ev sahipliği yapmak. Aracın şarj edilmesi için kablo bağlantısı, işte bu bölümden yapılıyor.

Elektrikli yeni Renault 5’in en erken 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.