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İlk kez 46 yıl önce yola çıkan modelin yeni versiyonu geliyor

Honda, altıncı nesil Prelude modelini hibrit güç aktarma sistemi ve S+Shift teknolojisi ile 2026'da Avrupa'da satışa sunacak.

18 Aralık 2024 | 23:21
İlk kez 46 yıl önce yola çıkan modelin yeni versiyonu geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 46 yıl önce ilk kez yollara çıkan Prelude, yenilikçi teknolojilerle donatılarak yollara çıkacak. Honda, Avrupa pazarındaki ürün ailesini genişletme hedefiyle, 6. nesil Prelude modelini 2026'nın başında hibrit güç aktarma sistemiyle satışa çıkaracak. Yeni nesil Prelude, Honda'nın geliştirdiği S+ Shift teknolojisi ile donatılacak. 

- Honda'nın 25 yıllık hibrit mirası ve yeni S+ Shift teknolojisi

Honda mühendislerinin geliştirdiği S+ Shift teknolojisi, e:HEV hibrit sisteminin özelliklerinden yararlanarak sürüş keyfini artırmayı hedefliyor. Açıklamaya göre S+ Shift, hızlanma ve yavaşlama sırasında motor devrini hassas bir şekilde kontrol ederek doğrudan sürüş tepkisi ve keskin vites geçişlerini mümkün kılıyor. Active Sound Control (ASC) sistemi ile motor sesi, hoparlörler aracılığıyla motor devriyle senkronize bir şekilde sunuluyor.

Teknolojiye adını veren "S", Honda'nın spor ruhunu yansıtan S600, S2000 ve Type S gibi modellerinden ilham alırken, "+" işareti ise "senkronize", "özel" ve "büyüleyici" kavramlarını simgeliyor. "Shift" kelimesi ise Honda'nın, sürücüleri ve otomobilleri yeni bir sürüş deneyimine taşımayı hedefleyen yaklaşımını temsil ediyor.

Honda, spor coupe segmentinde geleneksel tasarım çizgilerini yeni nesil hibrit teknolojisiyle birleştiren altıncı nesil Prelude ile Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Hans de Jaeger, yeni Prelude modelinin Honda'nın hibrit performansını geleceğe taşıyacağını belirtti.

De Jaeger, "Honda Prelude ikonik bir model ve önemli bir mirasın temsilcisi, yeni neslin markamızın tescilli hibrit performansını ve en güncel teknolojilerini de geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Verimliliğin yanı sıra, yeni Prelude modeline özgü sürüş keyfi ve performans da sunuluyor. Modelin geri dönüşü için aldığımız olumlu tepkiler ve Avrupa pazarında satışa sunulacak olması bizleri heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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