ARA
Bist 100
4997,9
0,28%
Bist 100
Dolar/TL
19,2523
0,1438%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0642
0,0094%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0941
-0,1346%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1255,19
0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İngiltere'de elektrikli araç satışlarında rekor

İngiltere'de elektrikli araç satışları, martta aylık bazda tarihindeki en iyi performansı sergiledi ve yüzde 18,6 büyüdü.

05 Nisan 2023 | 13:11
0
İngiltere'de elektrikli araç satışlarında rekor

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) mart ayına ilişkin verilerine göre, ülkede araç satışları yüzde 18,2 ile art arda 8. ayda da artış gösterdi.

Geçen ay toplamda 287 bin 825 yeni araç satılırken, bu büyümeyle 2023'ün ilk çeyreği, 2019'dan beri en güçlü performansın görüldüğü dönem oldu. Bu dönemde toplamda yarım milyona yakın, 2,7 milyar sterlin değerinde araç satışı gerçekleşti.

Konvansiyonel yakıtlı araçlar, toplam satışların yüzde 56,3'ünü oluşturdu.

Elektrikli araç satışları ise martta aylık bazda tarihteki en iyi performansı göstererek yüzde 18,6 büyüdü. Geçen ay İngiltere'de 46 bin 626 elektrikli araç satıldı. Elektrikli araç pazarının büyüklüğü yüzde 16,2 ile neredeyse değişmedi.

Plug-in hibrit araç satışları da martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 yükseldi.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı performansının yılın geri kalanı için belirleyici olduğunu ve sektöre güven vereceğini belirterek, "Art arda 8 aylık büyümeyle otomotiv endüstrisi toparlanıyor ve ekonomik büyümeyi destekliyor. Sıfır emisyonlu araçlar için şimdiye kadarki en iyi aylık performans, tüketicinin tercihinin bir göstergesi ancak elektrikli araç hedeflerine ulaşılacaksa altyapı yatırımlarının da aynı şekilde artması gerekir." ifadelerini kullandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1255,19 0,51%
  • ALTIN ONS 2027,82 0,36%
  • BIST 100 4997,9 0,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2523 0,1438%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0642 0,0094%
  • EURO/USD 1,0941 -0,1346%
  • INGILIZ STERLINI 1,24733 -0,22398%
  • JAPON YENI 131,181 -0,41%
  • KANADA DOLARI 1,34445 0,00074%
  • RUS RUBLESI 79,7495 0,5668%
Günün En Çok Okunanları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
Tesla Model Y resmen Türkiye'de piyasaya çıktı
GERİ
İLERİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL