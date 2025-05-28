İşte 2 milyon TL altı elektrikli modeller: 1.099.900 TL'den başlıyor...

Türkiye’de elektrikli araç (EV) pazarı, 2025 yılının ilk dört ayında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Otomobil veri şirketi Cardata’dan alınan bilgilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları yüzde 2,7 oranında artarken, elektrikli otomobil satışları bu dönemde 42.856 adede ulaştı ve toplam pazardan yüzde 13,9’luk bir pay aldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu güçlü artışın, elektrikli araçların artık sadece niş bir segment olmaktan çıktığını ve otomotiv pazarında önemli bir konuma geldiğini gösterdiğini söyledi.

Derya Karayağız TAHMAZ / ekonomist.com.tr

Türkiye’de şu anda satışta olan 2 milyon TL altı yüzde 100 elektrikli otomobil sayısının 68 olduğunu dile getiren Yalçın, “Bu modeller, elektrikli pazarının büyük bölümünü oluşturuyor ve tüketiciye daha erişilebilir seçenekler sunuyor” dedi.

‘FİYATLAR MAKUL SEVİYEYE GELDİ’

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre 2 milyon TL’ye kadar olan elektrikli araçlarda ortalama fiyat 1.7 milyon TL olurken minimum fiyat ise 1.09 milyona kadar iniyor. Yalçın, “Bu durum, elektrikli otomobillerin önemli bir kısmının 1,5–2 milyon TL bandında konumlandığını ve bu fiyat aralığının tüketici için yeni bir ‘makul seviye’ haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Elektrikli araç pazarının Türkiye’de büyüdüğüne dikkat çeken Yalçın, “Ancak büyüme sadece satış rakamlarında değil, fiyat erişilebilirliği ve model çeşitliliği açısından da gözle görülür şekilde gerçekleşiyor. 2 milyon TL’ye kadar olan modeller hem tüketici ilgisini çekiyor hem de elektrikliye geçişi hızlandırıyor” diye konuştu.

'GELECEK ELEKTRİKLİDE'

"Gelecek elektriklide" ifadesinin, artık bir söylem olmaktan çıkıp istatistiklerle ve ürün gamıyla desteklenen bir gerçek haline geldiğine dikkat çeken Yalçın, şyle devam etti: “Elektrikli araçlar artık sadece çevreci değil, erişilebilir. Sadece niş değil, kitlesel. Sadece teknoloji meraklılarına değil, her kullanıcıya hitap eden bir yapıya sahip. Bu büyüme eğiliminin devam etmesi halinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araçlar Türkiye otomotiv pazarının ana taşıyıcı gücü olabilir.”