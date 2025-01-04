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İtalya'da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesine geriledi

İtalya’da otomobil üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 46 düşerek, 1956'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

04 Ocak 2025 | 10:23
İtalya'da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesine geriledi

FIM-CISL sendikası ülkede geçen yıla ilişkin otomobil üretim rakamlarını açıkladı.

Buna göre, İtalyan otomobil sektöründeki gerileme 2024’de dramatik bir şekilde kötüleşti.

Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük ekonomisinde otomobil üretimi geçen yıl yaklaşık yüzde 46 düşerek, 283 bin 9 ile 1956'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari araç üretimi de yüzde 17 düşerek, 192 bine indi.

2021’de Fiat Chrysler ve Fransız PSA-Peugeot'nun birleşmesiyle kurulan Stellantis'in İtalya'daki araç üretimi geçen yıl yaklaşık yüzde 37 düşerek, 475 bin 90’a geriledi. Şirket, 2023'te 751 bin 384 otomobil üretmişti.

Hacim bakımından dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Stellantis, Avrupa’daki diğer otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlar için zayıf talep, mevzuat belirsizliği ve sert Çin rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Sendikanın açıklamasında, “2024 Stellantis’in kara yılı olarak hatırlanacak” denildi.

FIM-CISL Başkanı Ferdinando Uliano, Avrupa Birliği’ne 2025 emisyon hedeflerini gözden geçirme çağrısı yaparak, “Bu, Avrupa için bir mücadeledir” ifadesini kullandı.

1 MİLYON ÜRETİM HEDEFİ

İtalya’da Fiat, Maserati, Alfa Romeo ve Lancia gibi markaları 5 fabrikada üreten Stellantis ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Stellantis, geçen ay üretimi artırmak için bir plan sunmuştu. Şirket, 2025’de İtalya'da toplam 2 milyar avroluk yatırım yapacağını ve yeni modeller üreteceğini açıklamıştı.

Yeni modellerin piyasaya sürülmesi durumunda üretimde 2026'dan itibaren bir artış bekleniyor.

Baskı altında bulunan İtalyan hükümeti ise ülkedeki otomobil üretimini bir milyon aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.  AA
 

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