Kanada’dan yerli üretim otomobil hamlesi geldi. Henüz proje aşamasında olan otonom ve elektrikli sürüş üzerine tasarlanan Kanada’nın yerli otomobili önümüzdeki yıl içerisinde kaşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Kanada’da henüz proje aşamasında olan sıfır emisyonlu araç projesi devletten 5 milyon dolar yatırım aldı. Project Arrow adındaki proje ülkenin Otomobil Parça Üreticileri Derneği (APMA) tarafından da destekleniyor. Projede ülkenin ilk, yerli ve tamamen sıfır emisyonlu araç konsepti geliştirilmesi hedefleniyor.

Güney Ontario Eyaleti’nde milletvekilliği yapan Irek Kusmierczyk,” Oldukça büyük bir duyuru, kuralları değiştirecek. Otomotiv sektörünün büyük bir değişime girdiğini görüyoruz” dedi.

Eyalet vekili bu hamleyle Kanada’nın otomotiv alanında büyük bir adım attığını da belirtti.

APMA halihazırda ülkenin otomotiv parça üreticilerinin yüzde 90’ını oluşturuyor. Sektörden birçok mühendis ve teknisyen bu proje için bir araya getirilecek. Kanada’nın hedefi 2050’de sıfır emisyona ulaşmak. Elektrikli otomobiller de bu projenin bir parçası.

Ancak sıfır emisyon projeleri elektrikli otomobillerden bir sonraki aşama.

Sıfır emisyonlu araçların üretim süreçlerinde de karbon salınımının sıfırlanması hedefleniyor.

Elektrikli otomobil dünyasında son dönemde başlayan bu trende Kanada’da katılmış oldu. Geliştirilecek otomobil sadece üç boyutlu olarak modellendi. Henüz fiziki bir üretime geçilmedi. Projenin 2022 sonunda ilk aracını üretmesi öngörülüyor. (NTV)