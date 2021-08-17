Toyota Yaris, Türkiye’de 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre yeni Yaris 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek, “Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak. Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak salgın dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Bozkurt, “Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 lt benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz büyük beğeni topladı ve çok talep gördü. 2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1.9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.