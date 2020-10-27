Çocukluk yıllarında, ustasının klasik otomobil merakından etkilenen 50 yaşındaki Havuçcuoğlu, çıraklığında başlayan ilgisinin, tutkuya dönüşmesiyle hayatını klasik otomobillere adamış.

Tamirhanesine çekiciyle getirilen, “en yenisi” yarım asırlık hurda otomobiller ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor.

Birçok parçası kaybolmuş araçların ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını şehir şehir gezerek arayan Havuçcuoğlu, bulamadığı parçaları ise yurt dışından getirttiğini söylüyor.

Havuçcuoğlu, aradığı orijinal parçayı yurt dışında da bulamazsa, cıvatasından somununa kadar tüm ayrıntılarını aklına kazıdığı otomobillerin parçalarını kendi el emeğiyle yapıyor.

Kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar otomobilleri tamamen yenileyen Havuçcuoğlu, her bir otomobile yaklaşık bir yılını veriyor. Konya Eski Oto Sanayi Sitesi’nde 30 yıldır tamirhanesi bulunan Havuçcuoğlu, kendisi de 1956 model Chevrolet Belair kullanıyor.

Havuçcuoğlu, “Sevgi olmazsa zaten bu işler yapılmaz. Eskilere yeniden hayat vermek, bize ayrıcalıklı bir hobi oldu. Biz de bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz.” dedi.

Bugüne kadar yenilediği araçların sayısını unuttuğunu ifade eden usta, “Benim bu işe tutkum var. Paradan ziyade onlarla uğraşmayı çok seviyorum. Her şeyi elimde yapıyorum. Saclara şekil, desen vermek çok hoşuma gidiyor. Klasik otomobil deyince işin içinde hem tarih var hem de o tarihin yeniden canlanması var. Ayrıca yeni nesile de eskiyi hatırlatıyoruz.” diye konuştu.

Havuçcuoğlu, tamirhanesine yeni bir klasik otomobil geldiğinde, onu hayata döndüreceği için çok heyecanlandığına değinerek, şöyle konuştu: