Kodiaq RS satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Skoda'nın içten yanmalı motora sahip RS modeli Kodiaq RS, martta Türkiye'de satışa sunuldu. Parlak siyah tasarım unsurları sahip model markanın motor sporlarındaki mirasını yollara taşıma hedefinde. İşte modelle ilgili paylaşılan bilgiler:



1 TASARIM Tasarımda modelin görünür egzoz çıkışlarının sportif karakterini vurgulaması; Full LED Matrix ön farların gece görüşünü artırması hedeflenmiş. Crystal Lightning imzalı ön ızgara, parlak siyah dekoratif şeritler, yan aynalar, bagaj kapağındaki Škoda harfleri ve model ismi tasarım detayları arasında yer alıyor. Sportif tasarım detaylarına sahip RS arka difüzör ve 20 inç Elias alüminyum alaşımlı jantlarla geliyor.

2 İç mekan Modelin iç mekanında siyah ve gri tonlar hakim olurken, kırmızı dikiş detayları var. Elektrikle ayarlanabilen spor ön koltuklar, entegre baş destekleri ve hafıza fonksiyonuna sahip.

3 Teknolojik donanımlar Aracın donanımları arasında 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Ayrıca, standart donanımda Canton Ses Sistemi bulunuyor. Lamine akustik camların kabin içindeki ses yalıtımını artırması amaçlanmış.

4 Hızlanma Yeni Kodiaq RS, 265 HP güç üreten 2.0 TSI motor ile sunuluyor. Açıklamaya göre 7 ileri DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile desteklenen model, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 6,3 saniyede ulaşabiliyor. Modelde yer alan Dinamik Ses Güçlendirme Sistemi, motor sesini hızlanmalara göre ayarlıyor. Adaptif süspansiyon sistemi DCC Plus, sürüş karakterine göre 15 farklı ayar imkanı sunarken, bağımsız iki valfli amortisör sistemi daha hızlı tepki süresi ve gelişmiş sürüş dengesi vadediyor. Model maksimum 231 km/s hıza çıkabiliyor.

5 SÜRÜŞ MODLARI Standart olarak sunulan sürüş modları arasında Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow seçenekleri bulunuyor. Off-Road modu ile zorlu arazi koşullarında da sürüş imkanı hedeflenmiş. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve progresif direksiyon teknolojisi ile yol tutuşunu artırmak amaçlanmış.