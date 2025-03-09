Şirketin SU7 adlı ilk aracı geçen yıl Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Xiaomi’nin SU7 modeli başarılı oldu ve şirket geçen yıl 100 binden fazla araç sattı. En çok akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi elektrikli araçlarını yalnızca Çin’de satıyor. Ancak birkaç yıl içinde bu durum değişebilir... İşte yeni model hakkındaki bilgiler ve şirketin açıklamaları..

1 SU 7 ULTRA HAKKINDA Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli 1526 beygirlik güce sahip. Araç maksimum 360 kilometre hıza ulaşabiliyor, 0 kilometreden 100 kilometre hıza 1,98 saniyede çıkıyor. Otomobilin 93,7 kilovatsaat kapasiteli bataryası bulunuyor ve 11 dakikada yüzde 10 şarj oranından yüzde 80'e ulaşıyor. Gelişmiş teknolojiyle donatılan ve 2 bin 360 kilogram ağırlığa sahip otomobilde 25 hoparlör bulunuyor.

2 'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE' Şirket Başkanı William Lu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'önümüzdeki birkaç yıl içinde' elektrikli araçlarını Çin dışında satmaya başlamayı planladıklarını söyledi. Kesin bir zaman çizelgesi olmasa da açıklamaları, Çinli teknoloji devinin Tesla gibi oyuncularla rekabet etmek için küresel EV pazarındaki beklentilerini vurguluyor. Lu, "Çok fazla ayrıntı paylaşamam ancak küresel kullanıcılarımıza Xiaomi’nin önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel pazarlarda satışa sunulacak elektrikli araçları duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum” dedi.

3 FİYATI NE KADAR? Xiaomi, Şubat sonunda Çin’de SU7 Ultra'yı piyasaya sürdü. Aracın başlangıç ​​fiyatı 529.000 Çin yuanı (72.627 $). Şirket CEO'su Lu, aracın 24 saat içinde 15.000 sipariş aldığını söyledi.

4 2030'DAN ÖNCE Auto Show'un haberine göre şirket, 2030 yılından önce Avrupa’yı Xiaomi otomobilleriyle buluşturmak istiyor. Bazı Avrupa pazarlarına küçük partiler halinde araç satmayı hedefliyor. Xiaomi Türkiye de SU7 ve YU7’yi 2026’da Türkiye’ye getirmek istiyor.