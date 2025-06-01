ARA
DOLAR
39,20
0,25%
DOLAR
EURO
44,48
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
4146,39
-0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kurban Bayramında hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pek çok kişi seyahat için yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hangi yol ve köprüler ücretsiz olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yanıtı:

01 Haziran 2025 | 10:17
Kurban Bayramında hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

YAP-İŞLE-DEVRET PROJELERİ ÜCRETLİ OLACAK

Öte yandan, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4146,39 -0,58%
  • ALTIN ONS 3289,84 -0,84%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,052 -0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37405 -0,49245%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2017 0,2465%
  • EURO/DOLAR 1,1348 -0,1856%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4842 -0,2706%
  • STERLIN/DOLAR 1,3454 -0,28054%
Borsa Haberleri
Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL