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Mayısta hangi otomobil ne kadar satıldı? Tesla'da sert düşüş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

06 Haziran 2024 | 14:02
Mayısta hangi otomobil ne kadar satıldı? Tesla'da sert düşüş

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

Tesla satışları çakıldı 

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
          
ALFA ROMEO 4545  004545
ALPINE 22  0022
ASTON MARTIN 00  0000
AUDI 1.2741.274  001.2741.274
BENTLEY 33  0033
BMW 2.1722.172  002.1722.172
BYD 203203  00203203
CHERY 6.2086.208  006.2086.208
CITROEN 2.9112.911 1.0001.00003.9113.911
CUPRA 744744  00744744
DACIA 3.3853.385  003.3853.385
DFSK 3030 565608686
DS 127127  00127127
FARIZON    33033
FERRARI 33  0033
FIAT4.455554.5103.3219954.3167.7761.0508.826
FORD32.5682.5713.0163.4636.4793.0196.0319.050
HONDA 3.1103.110  003.1103.110
HONGQI 22  0022
HYUNDAI3.3281.3194.647 5575573.3281.8765.204
ISUZU  0156124280156124280
IVECO  0 3063060306306
JAGUAR 55  0055
JEEP 204204  00204204
KARSAN  012 1212012
KG MOBILITY – SSANGYONG 688688 36736701.0551.055
KIA 1.0791.079 90790701.9861.986
LAMBORGHINI 22  0022
LAND ROVER 291291 000291291
LEAPMOTOR 1717  001717
LEXUS 5252  005252
MASERATI 2222  002222
MAXUS  0 222202222
MERCEDES-BENZ 2.1602.160 71971902.8792.879
MG 2.2932.293  002.2932.293
MINI 251251  00251251
MITSUBISHI 1010 0001010
NETA 00  0000
NISSAN 1.7791.779  001.7791.779
OPEL 3.0783.078 67467403.7523.752
PEUGEOT 4.0254.025 1.2681.26805.2935.293
PORSCHE 9999  009999
RENAULT8.0351.6799.714 1.1361.1368.0352.81510.850
SEAT 830830  00830830
SERES 00  0000
SKODA 4.1624.162  004.1624.162
SKYWELL 2525  002525
SMART  0  0000
SUBARU 2525  002525
SUZUKI 975975  00975975
TESLA 1010  001010
TOGG4.140 4.140  04.14004.140
TOYOTA2.8064353.241 1851852.8066203.426
VOLKSWAGEN 8.0368.036 1.7581.75809.7949.794
VOLVO 1.1001.100  001.1001.100
          
TOPLAM:22.76757.49380.2606.50513.54020.04529.27271.033100.305
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