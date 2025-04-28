Mazda'nın yeni modeli görücüye çıktı

Model, 2025 yılında Çin'de satışa sunulacak ve Mazda'nın Çin pazarındaki elektrikli araç yelpazesini genişletecek. Modelle ilgili paylaşılan bilgiler ve fotoğraflar şöyle:

1 AKILLI ÖZELLİKLER Açıklamaya göre akıllı özellikler arasında; sesle, dokunarak veya hareketle çalıştırılabilen akıllı kabin; sürücünün kazayı önlemesine veya hasarı azaltmasına yardımcı olan akıllı sürüş; aracın dışından bile sesle çalıştırılabilen akıllı park etme de yer alıyor.

2 İKİ VERSİYON EZ-60 tamamen elektrikli ve plug-in hibrit (PHEV) versiyonlarıyla geliyor.

3 MENZİL BEV modeli için sürüş menzilinin yaklaşık 600 km, PHEV modeli için ise yakıt ikmalinde 1.000 km'nin üzerinde olması bekleniyor.

4 BOYUTLAR Boyutlar açısından EZ-60, 2.902 mm dingil mesafesiyle 4.850 mm uzunluğunda, 1.935 mm genişliğinde ve 1.620 mm yüksekliğinde.

5 DİĞER ÖZELLİKLER EZ-60, standart olarak dokuz hava yastığı içeriyor. 5 HD kamera, beş milimetre dalga radarı ve on iki ultrasonik sensör tarafından desteklenen sürücü destek sistemine sahip.