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Mazda'nın yeni modeli görücüye çıktı

Mazda ve Çinli Changan Automobile arasındaki ortak girişim olan Changan Mazda, 21. Şanghay Otomobil Fuarı'nda elektrikli crossover SUV modeli olan yeni MAZDA EZ-60'ı tanıttı.

27 Nisan 2025 | 23:35
Mazda'nın yeni modeli görücüye çıktı

Model, 2025 yılında Çin'de satışa sunulacak ve Mazda'nın Çin pazarındaki elektrikli araç yelpazesini genişletecek. Modelle ilgili paylaşılan bilgiler ve fotoğraflar şöyle:

1 AKILLI ÖZELLİKLER

AKILLI ÖZELLİKLER Açıklamaya göre akıllı özellikler arasında; sesle, dokunarak veya hareketle çalıştırılabilen akıllı kabin; sürücünün kazayı önlemesine veya hasarı azaltmasına yardımcı olan akıllı sürüş; aracın dışından bile sesle çalıştırılabilen akıllı park etme de yer alıyor.

2 İKİ VERSİYON

İKİ VERSİYON EZ-60 tamamen elektrikli ve plug-in hibrit (PHEV) versiyonlarıyla geliyor.

3 MENZİL

MENZİL BEV modeli için sürüş menzilinin yaklaşık 600 km, PHEV modeli için ise yakıt ikmalinde 1.000 km'nin üzerinde olması bekleniyor.

4 BOYUTLAR

BOYUTLAR Boyutlar açısından EZ-60, 2.902 mm dingil mesafesiyle 4.850 mm uzunluğunda, 1.935 mm genişliğinde ve 1.620 mm yüksekliğinde.

5 DİĞER ÖZELLİKLER

DİĞER ÖZELLİKLER EZ-60, standart olarak dokuz hava yastığı içeriyor. 5 HD kamera, beş milimetre dalga radarı ve on iki ultrasonik sensör tarafından desteklenen sürücü destek sistemine sahip.

6 ÇİN'DEKİ REKABET

ÇİN'DEKİ REKABET Changan Mazda'nın bildirdiğine göre, EZ-60'ın Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk yorumlar Mazda'nın Çin'in rekabetçi elektrikli araç pazarında yeniden ivme kazanabileceğini gösteriyor. Modelin dünyaya açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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