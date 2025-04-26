Toyota yeni modellerini satışa sundu, fiyatlarını duyurdu

Toyota, yeni hafif ticari araçlarını İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıttı. Marka, yeni segmentlerde yer alan Proace modellerini ürün gamına ekleyerek hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu. Orta ölçekli van segmentinde yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu.

Açıklamaya göre mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilci olarak öne çıkacak. Gelecek dönemde satışa sunulacak Proace Max Kamyonet ise markanın kamyonet segmentindeki temsilcisi olacak.

7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap etmeyi hedefliyor.

Orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso tanıtıma özel 1 milyon 890 bin liradan ve Proace Cargo ise tanıtıma özel 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca tanıtım dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler için 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası başlatıldı. AA