Mercedes-Benz yeni A-Serisi Türkiye’de

A-Serisi’nin ön cephesini, iki güçlü çıkıntısı ve dik 'köpekbalığı burnu' ile öne doğru eğimli motor kaputu, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar domine ediyor.

İç tasarımında ise iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken detaylardan biri oluyor.

Yeni A-Serisi, fütüristik bir binanın gece ışıklandırmasını andıran özel bir aydınlatma ortamı sağlıyor.

Yeni A-Serisi, standart olarak geri görüş kamerası, USB paketi veya napa deri direksiyon gibi zengin bir donanımla sunuluyor.

Yeni A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşuyor.

Yedi vitesli DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yarı-hibrit sistem kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile çevikliği destekleyen 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatılıyor.

