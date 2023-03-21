ARA
Bist 100
4968,62
-0,14%
Bist 100
Dolar/TL
19,0269
0,0874%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4989
0,5545%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0774
0,4794%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1199,42
-0,83%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mercedes-Benz yeni A-Serisi Türkiye’de

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi; Hatchback ve Sedan seçenekleri ile Mercedes-Benz bayilerinde satışa sunulmaya başladı.

21 Mart 2023 | 15:23
0
Mercedes-Benz yeni A-Serisi Türkiye’de

A-Serisi’nin ön cephesini, iki güçlü çıkıntısı ve dik 'köpekbalığı burnu' ile öne doğru eğimli motor kaputu, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar domine ediyor. 

İç tasarımında ise iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken detaylardan biri oluyor. 

Yeni A-Serisi, fütüristik bir binanın gece ışıklandırmasını andıran özel bir aydınlatma ortamı sağlıyor. 

Yeni A-Serisi, standart olarak geri görüş kamerası, USB paketi veya napa deri direksiyon gibi zengin bir donanımla sunuluyor. 

Yeni A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşuyor. 

Yedi vitesli DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yarı-hibrit sistem kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile çevikliği destekleyen 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatılıyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1199,42 -0,83%
  • ALTIN ONS 1960,37 -0,95%
  • BIST 100 4968,62 -0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0269 0,0874%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4989 0,5545%
  • EURO/USD 1,0774 0,4794%
  • INGILIZ STERLINI 1,22358 -0,33559%
  • JAPON YENI 132,396 0,818%
  • KANADA DOLARI 1,36692 0,01976%
  • RUS RUBLESI 76,8185 0,2525%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL