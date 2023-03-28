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Onay çıktı... İşte AB ülkelerinde benzinli ve dizel arabaların yasaklanacağı tarih

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi. Polonya ise yasak kararına karşı oy kullandığını duyurdu.

28 Mart 2023 | 16:54
Son Güncellenme: 28 Mart 2023 | 18:12
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Onay çıktı... İşte AB ülkelerinde benzinli ve dizel arabaların yasaklanacağı tarih

AB Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Ayrıca, 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke karşı çıkmıştı.

Almanya e-yakıt güvencesi aldı 

Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı.

Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda AB'den güvence almıştı.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Polonya karşı oy kullandı

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa ise, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdiğini ancak Varşova yönetiminin karşı oy kullandığını söyledi.

Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı desteklemediklerini ifade etti.

Almanya'nın kendi pazarı için faydalı çözümleri ön plana çıkarmaya çalıştığını belirten Moskwa, bunun adil olmadığını öne sürdü.

Moskwa, teknoloji seçiminde belirleyici faktörün "AB zorlaması" değil, piyasa ve toplumlar olması gerektiğinin altını çizerek, "AB ülkeleri, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi ancak biz Polonya olarak karşı oy kullandık." ifadelerini kullandı.

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