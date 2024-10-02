Opel Ekim 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik ise 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Opel Astra, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. Opel Astra Elektrik ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor.
- Mokka'da 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Mokka Elektrik'te 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Markanın SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.
TİCARİ ARAÇLAR
- Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satılıyor.
Yeni Combo Cargo ise 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
- Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. AA