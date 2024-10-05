Yeni Opel Combo Elektrik satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketin açıklamasına göre yeni Opel Combo Elektrik, 80 km artışla 346 km’lik sürüş menziliyle geliyor. İşte açıklamanın detayları:

1 YENİ ADAPTİF VAR Açıklamaya göre Yeni Combo Elektrik göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile geliyor. Dış tasarımda parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki “Combo” yazısı ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı mevcut.

2 2 RENK SEÇENEĞİ EKLENDİ Opel’in elektrikli modeli yeni Combo Elektrik’e Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış̧ ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış̧ solar korumalı arka camlar yeni Combo Elektrik’in özellikleri arasında.

3 EKRAN Yeni Combo Elektrik’te 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi var. Çeşitli sürüş destek sistemleriyle sunulan yeni Combo Elektrik'te 18 farklı elektronik destek bileşeni bulunuyor.

4 MENZİL Açıklamaya göre Combo Elektrik tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP ’ye göre) menzil sunarken, eco modda kullanıldığında şehiriçi menzili 458 km’ye kadar çıkıyor. 136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motora sahip yeni Combo Elektrik, 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Buna ek olarak sürücüler kişisel tercihlerine bağlı olarak Eco, Normal ve Power sürüş modları arasında seçim yapabiliyor. Aracın şarj edilmesi gerektiğinde ise 7,4kW'lık yerleşik şarj cihazı ile bataryaya hızlı bir şekilde alternatif akım sağlanabiliyor. Ayrıca 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesi yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.