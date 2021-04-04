Açıklamaya göre Corsa’ya nisanda 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa’nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonunda sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantlar, dijital sürücü bilgi ekranı ve güvenlik özellikleri bulunuyor.

Benzinli ve dizel seçenekler, AGR onaylı koltuklar, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi özellikler sunan Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında, Opel’in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alıyor.

Açıklamadaki detaylara göre yeni Insignia’da 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.