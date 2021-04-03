Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaları ekonomiye kazandırılması amacıyla e-ihale yolu ile satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışlar “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden herkese açık yapılıyor.
Sistem ile 2020’de 4 bin 827 araç satılırken, e-ihale yöntemi başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç satışı yapıldı. Listedeki otomobillerin fiyatları normal satış fiyatlarına göre büyük fırsat yaratıyor.
3 Nisan itibarıyla araç ihaleleri bölümünde ‘teklif verilebilir’ kategorisinde 84 ilan bulunuyor. Bazı araç ilanları şöyle:
Model:2012, DAF, FT XF 105.460
Yıl:2012
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:12902
Yakıt: Dizel
Başlangıç Fiyatı: 330 bin TL
İhale Bitiş Tarihi:5 Nisan
Marka:Land Rover
Model:Range Rover Sport
Yıl: 2009
Km:TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Otomatik
Motor Hacmi: 3628
Yakıt: Dizel
Başlangıç Bedeli: 210.000 TL
İhale Bitiş Tarihi:5 Nisan 2021 14:20
Model: 2005
Vites: otomatik
Motor Hacmi:2993
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli: 111.375 TL
İhale Bitiş Tarihi:5 Nisan 2021
Model: E 220 CDI
Yıl: 2003
Km: 337940
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2148
Yakıt: Dizel
Başlangıç Bedeli: 108.000 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 7 Nisan 2021 14:40
Model: Touareg
Yıl:2004
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites: Otomatik
Motor Hacmi:3189
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli: 103.125 TL
İhale Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 14:50
Model: B 180
Yıl:2007
Km: 182752
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1992
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli: 92.250 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 7 Nisan 2021 14:30
Model:525İ
Yıl:2001
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites: Otomatik
Motor Hacmi:2494
Yakıt: Benzin
Başlangıç Bedeli:82.500 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 13:55
Model:A4
Yıl:2003
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites: Otomatik
Motor Hacmi:2496
Yakıt: Dizel
Başlangıç Bedeli:74.250 TL
İhale Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 13:15
Model:RX-8
Yıl:2005
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites: Otomatik
Motor Hacmi:1308
Yakıt: Benzin
Başlangıç Bedeli: 74.250
İhale Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 14:15
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Yıl:2006
Km:283503
Vites: Manuel
Motor Hacmi:1896
Yakıt: Dizel
Başlangıç Bedeli: 66.000 TL
İhale Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 14:35
Yıl:2011
Km:261884
Vites: Manuel
Motor Hacmi:1388
Yakıt: Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli: 66.000 TL
İhale Bitiş Tarihi:
5 Nisan 2021 13:30
Model: V 40 1.8
Yıl:2002
Km:358390
Vites: Manuel
Motor Hacmi:1783
Yakıt: Benzin
Başlangıç Bedeli: 48.000 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
7 Nisan 2021 14:10
Marka: Renault
Model: MEGANE SCENIC JA
Yıl:2002
Km:251591
Vites: Manuel
Motor Hacmi:1870
Yakıt: Dizel
Başlangıç Bedeli: 44.250 TL
İhale Bitiş Tarihi:
7 Nisan 2021 14:20
Yıl:1994
Km:TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1585
Yakıt:Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli: 12.750 TL
İhale Bitiş Tarihi:
6 Nisan 2021 14:10
Marka:Renault
Model:R 9
Yıl:1988
Km:TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1397
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli: 7.125 ₺
Model:Isuzu
Yıl:1993
Km:693878
Vites: Manuel
Motor Hacmi:3850
Yakıt: Dizel
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli: 4.725 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
6 Nisan 2021 15:00
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