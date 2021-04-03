Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaları ekonomiye kazandırılması amacıyla e-ihale yolu ile satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışlar “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden herkese açık yapılıyor.

Sistem ile 2020’de 4 bin 827 araç satılırken, e-ihale yöntemi başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç satışı yapıldı. Listedeki otomobillerin fiyatları normal satış fiyatlarına göre büyük fırsat yaratıyor.

3 Nisan itibarıyla araç ihaleleri bölümünde ‘teklif verilebilir’ kategorisinde 84 ilan bulunuyor. Bazı araç ilanları şöyle:

1. 2012 ÇEKİCİ DAF Önceki Sonraki