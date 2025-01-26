Opel ve BYD Türkiye genel müdürlerinden elektrikli araç öngörüsü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı 2024 verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü.

Bu büyümeyle 2024'te dünyada 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırıldı.

Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu. Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı. Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.

ABD ve Kanada piyasasında ise satışlar aynı dönemde elektrikli araçlara uygulanan vergi kesintilerinin etkisiyle yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı.

Geçen yıl Çin'de ise satışlar yıllık bazda yüzde 40 artışla 11 milyonu gördü. Böylece dünyada geçen yıl elektrikli araç satışının yarısından fazlası Çin'de gerçekleşti.

Türkiye'de ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024'te, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 51,7 artışla 99 bin 489 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'den yüzde 10,1'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1'den 18,8'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 29,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

- "Türkiye'de elektrikli araç pazarı Avrupa'ya paralel olarak yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecek"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, elektrikli araç satışlarındaki artış ve pazar paylarının yükselmesinin küresel otomotiv sektöründeki dönüşümün hızını net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Ergun, "2016'dan 2024'e kadar elektrikli araç pazarı 20 kat büyüyerek 17,1 milyonluk satış adedine ulaştı. Bu satışların 11 milyonu Çin'de gerçekleşti. BYD'nin öncülük ettiği elektrifikasyon dönüşümüne otomotiv sektöründeki markalar her geçen gün yeni elektrikli modellerini pazara sunarak katılıyor. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunulması, şarj altyapısının genişlemesi ve teknolojinin sürekli gelişimi bu büyümeyi destekleyen önemli faktörlerdir. Uluslararası Enerji Ajansının 2028'e kadar dünya genelinde elektrikli araç sayısının 250 milyona ulaşacağı tahmini, bu büyümenin sürdürülebilirliğini destekler nitelikte." diye konuştu.

Türkiye elektrikli otomotiv pazarının, altyapı yatırımları, teknolojik gelişmeler ve artan çevresel farkındalık sayesinde küresel dönüşümün önemli bir parçası olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Ergun, 2023 öncesi toplam satışların sadece yüzde birini oluşturan elektrikli araç pazarının 2024 sonunda yaklaşık 100 bin adetlik satışla pazardan yüzde 10 pay aldığını anımsattı.

Ergun, "Bu dönüşümde Türk tüketicisinin elektrikli araçlar ve yeni teknolojilere çok hızlı adaptasyonu ve yeniliklere duyduğu ilgi önemli bir etken oldu. Sektördeki diğer oyuncuların da katkısıyla 2025'te Türkiye'de elektrikli araçların pazar payının Avrupa'ya paralel olarak yüzde 15 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Sadece elektrikli araçlar değil, şarj edilebilir hibrit araçlara olan ilginin de son yıllarda hızla artması dikkati çekiyor. 2023'te Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 adet şarj edilebilir hibrit araç satılırken, 2024'te bu rakam BYD SEAL U DM-i modelimizin katkısıyla 9 bin 921 adede ulaştı. 2025'te farklı markaların da modellerini pazara sunması ile şarj edilebilir hibrit araçlar pazarda önemli bir yer edinecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun etkisiyle elektrikli araçlara talebin hızla arttığını belirten Ergun, BYD Türkiye olarak uzun vadeli bir perspektifle hareket ettiklerini, çevre dostu ve yenilikçi çözümleriyle Türk tüketicilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

- "Elektrikli mobilite hızla ana akım haline geliyor"

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç da 2024'ün küresel elektrikli araç satışlarında tarihi bir yıl olduğunu ve 17,1 milyon adetlik satışla rekor kırıldığını vurguladı.

Yantaç, "Bu rakamlar elektrikli mobilitenin hızla ana akım hale geldiğinin önemli bir göstergesi. 2025'te bu büyüme trendinin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında elektrikli araçlara olan talep bu trendi güçlendirecek. Avrupa'da ise 2024'te ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle satışlarda bir miktar gerileme yaşandı. Ancak hükümetlerin çevre odaklı teşvikleri ve markaların yenilikçi ürünleri sayesinde toparlanmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Opel'in kökleri Almanya'da olan ve Avrupa pazarında güçlü yer edinen bir marka olarak her zaman çözümler üretme kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Yantaç, 2024'te Avrupa genelindeki ekonomik dalgalanmaların ve tüketici talebindeki düşüşün satışları etkilediğini dile getirdi.

Yantaç, "Ancak Opel, bu tabloyu tersine çevirmek için 2025 stratejisi doğrultusunda elektrikli araç gamını genişletiyor. Tamamen elektrikli ve hibrit modellere yönelik agresif bir ürün stratejisi izliyoruz. Yeni Grandland Elektrik ve Frontera Elektrik, her modelin bir elektrikli versiyonu olması vizyonumuzu destekliyor. Ayrıca 2025'te satışa başladığımız hibrit versiyonlar ile farklı müşterilere ve yasam tarzlarına uygun düşük emisyonlu motor seçeneği sunuyoruz. Böylece yüksek teknolojili, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu çözümleriyle Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki elektrikli araç pazarındaki büyümeye değinen Yantaç, büyümenin, altyapının gelişimi, tüketici farkındalığının artışı ve yeni modellerin pazara sunulmasıyla desteklendiğinin altını çizdi.

Yantaç, "2025'te Türkiye'deki elektrikli araç pazarında yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz ve elektrikli araçta toplam pazarın 120 bin adede ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.