Opel, yeni Grandland için Türkiye'de ön talep almaya başlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatları Ocak 2025'te gerçekleşmesi planlanan yeni Grandland, başlangıçta iki motor seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

Açıklamaya göre Hybrid versiyonu, 1,2 litre 136 beygir gücü (hp) turbo benzinli motoru, 28 hp (21 kilovat (kW)) elektrikli motoru ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanı bir araya getiriyor. Tamamen elektrikli versiyonu ise 73 kilovatsaat (net kapasite) bataryasıyla yaklaşık 504 kilometre menzil (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü'ne (WLTP) göre) vadediyor ve 210 hp güç üretiyor. İşte modelin fotoğrafları: