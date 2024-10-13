Yeni Opel Grandland böyle görünüyor: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Markanın açıklamasına göre Yeni Grandland, Opel’in geleceğine ışık tutan Experimental konsept otomobilindeki birçok tasarım özelliklerini seri üretim bir modelde ilk kez buluşturuyor. Şirketin açıklaması ve modelin fotoğrafları şöyle:

1 OCAK'TA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Avrupa’da yollara çıkarmaya başladı. Ocak 2025’te Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor, 28 HP (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hibrit versiyonun yanı sıra 82 kWh (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 582 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 213 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başlayacak.

2 YENİ TASARIM Modelin ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı “Şimşek Logosu”na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı "OPEL" yazısı bulunuyor. Diğer yenilikler arasında ise 50.000'den fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu yer alıyor.

3 GRANDLAND ELEKTRİK Yeni nesil Grandland, Opel için elektrikli mobilite anlamında önemli bir adım. Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkıyor. 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, Türkiye’de Ocak 2025’te ilk etapta satışa sunulacak versiyonunda 82 kWh (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 582 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunacak. Modelin elektrikli motoru ise 213 HP (157 kW) güç ve 345 Nm doğrudan tork üretiyor. Bu değerler, yeni Grandland Elektrik'in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını vadediyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor. Açıklamaya göre Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin % 80'ine yaklaşık 30 dakika şarj süresinde ulaşıyor.

4 HİBRİT SEÇENEĞİ Şirketin açıklamasına göre müşteriler, Yeni Opel Grandland’i tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48V Mild-Hybrid versiyonu ile de tercih edilebilecek. Açıklamaya göre kompakt sistem 136 HP (100 kW) güç üreten 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 28 HP (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılıyor. Mild-Hybrid araç sürücüleri, tercihlerine bağlı olarak Eco (özellikle verimli kullanım için), Normal ve Sport olmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.

5 BOYUTLARI Yeni Grandland, önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 19 mm ek yüksekliği ve 64 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.660 mm) geliyor. Arka koltuklarında 20 milimetre daha fazla diz mesafesi sunan yeni Opel Grandland, 40:20:40 katlanabilir arka koltuk sırtlıklara sahip. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyonda ise 1,645 litre bagaj hacmi sunuyor.

6 TEKNOLOJİ Mimari açıdan yatay bir temanın izlendiği iç tasarımda, gösterge panelinden kapılara kadar uzanan hatlarla, genişlik ve ferahlık hissi hedeflenmiş. Açıklamaya göre direksiyonun arkasında yer alan geniş ve dijital gösterge grubu, Intelli-HUD “head-up display” (sanal gösterge paneli) sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor. Sürücüler, Pure Mod’u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine sahip. Yeni Grandland’de yan hava kanallarının kapıya entegre edilmesiyle gösterge panelinin genişliği, görsel olarak öne çıkarılıyor.

7 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Yeni Grandland'in sürüş destek sistemleri arasında tümü standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tespit sistemi, akıllı hız adaptasyonu ve kaza durumunda ikincil çarpışmayı önlemeye yardımcı olan ikincil çarpışma freni gibi çeşitli sürücü destek sistemleri yer alıyor.