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Opel, yeni Mokka GSE Rally modelini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre modelin prototipi, Hollanda'nın Eindhoven kentinin ev sahipliği yaptığı ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nın son ayağı ELE Rallisi kapsamında sergilendi.

02 Haziran 2025 | 17:36
Opel, yeni Mokka GSE Rally modelini tanıttı

Açıklamaya göre Opel'in seri üretim B-SUV modeli Mokka'nın karakteristik tasarımının yanı sıra yeni renkler, kokpit ve çeşitli teknolojilerle donatılan Mokka GSE Rally, 280 HP elektrikli güç çıkışı ve 345 nanometre torkuyla geliyor.

Önde sarı fren kaliperleri, arkada sarı jantlar ve diğer ralli tasarım detaylarına yer verilen modelin tavanında hava girişi, siyah kaputun üzerinde beyaz ve sarı harflerle 'Mokka GSE RALLY' yazısı bulunuyor.

Açıklamaya göre Mokka GSE Rally, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) yeni 'eRally5 'düzenlemelerine göre geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Opel ve Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, dört yılı aşkın bir süredir Opel ve ADAC'ın elektrikli ralli dünyasında var olduğunu ve bu durumu heyecan verici bulduğunu belirtti.

Huettl, 'Yeni Opel Mokka GSE Rally ile tamamen elektrikli yeni nesil ralli otomobilinin ilk adımlarını atıyoruz. Prototip, en güncel motor sporları teknolojisi sayesinde etkileyici bir performans ve bol miktarda güç sunuyor.' ifadelerini kullandı.

Opel ve Vauxhall Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann ise Mokka GSE Rally'nin, Opel Motor Sporları hayranlarını heyecanlandıracak özelliklere sahip olduğuna değinerek, 'Elektrikli ralli prototipi, GSE alt markamızın zengin motor sporları mirasına yakışır elektrikli heyecanlar ve üst düzey performans sunarak, bu yıl bir sonraki seviyeye ulaşacağını kanıtlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

 

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