İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini düşüren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında hizmete girdi. Köprü ile İzmit Körfezi'nin 6 dakikada geçilebilmesi hedeflendi. Özellikle tatil dönemlerinde Osmangazi köprüsü geçiş ücreti merak konusu oluyor. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar? İşte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ve köprü kullanımıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2022 YILI GEÇİŞ ÜCRETİ



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü 2022 yılı geçiş ücreti 1 Ocak'tan 2022'den itibaren şöyle:

ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​184,50​​ ₺ ​2 295,00 ₺ ​3 350,00 ₺ ​4 464,50 ₺ ​5 585,50 ₺ ​6 129,00 ₺



Ayrıca başlangıç ve bitiş noktası girerek geçiş ücreti hesaplayabilirsiniz. Geçiş ücreti hesaplamak için tıklayın





OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016 yılında hizmete açıldı. Osmangazi köprüsü 2682 m uzunlukta. 252 m kule yüksekliği, 35,93 m tabliye genişliğine sahip 1.550 m orta açıklığı ve toplam 2.682 m boyu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4.sırada yer alıyor.



MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI



Otoyol AŞ merak edilen bazı soruları ise şöyle yanıtlıyor:



Otoyol ücretini Kredi Kartı veya Banka Kartı ile ödenebiliyor mu?

Nakit gişelerinde geçiş ücreti kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak ödenebiliyor. Gişelerde durmadan; 20 km/saat hızla geçmek içinse aracınıza ait plakaya tanımlı OGS/HGS etiketi alınıyor.

Nakit gişelerinde ücreti kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak ödenebiliyor. Gişelerde durmadan; 20 km/saat hızla geçmek içinse aracınıza ait plakaya tanımlı OGS/HGS etiketi alınıyor. Gişelerde hız sınırlaması var mı?

Evet. Gişe alanlarında hızın 20 km/saati geçmemesi gerekiyor. Öndeki araca göre hız daha da azaltılabilir.

Evet. Gişe alanlarında hızın 20 km/saati geçmemesi gerekiyor. Öndeki araca göre hız daha da azaltılabilir. Gişelerde herhangi bir sebepten dolayı ödeme yapılmazsa sonra ne yapmak gerekir?

Böyle bir durumda aracınıza ait bir İhlalli (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi düzenleniyor. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz.

Böyle bir durumda aracınıza ait bir düzenleniyor. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz. İhlalli Geçiş Bildirimi üzerindeki ücret zamanında ödenmezse ne oluyor?

İzleyen 15 gün içinde ödeme yapılmadığı taktirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masrafları içeren bir tutarda bir bedel ödemeniz gerekiyor. Örneğin; 10 TL olan geçiş ücretine 40 TL ceza uygulanacak ve 50 TL ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca, ödenmeyen tutarın yasal takibine başlandıysa, bu takibe ait vekalet ücreti, dosya masrafı, tebligat ücreti, damga vergisi ve yasal faizler de ayrıca 50 TL’nin üzerine eklenecektir.

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi Güzergahı



ARAÇ SINIFLARI NEDİR?



Peki, otoyol ve köprülerdeki ücretlendirme bahsedilen araç sınıfları nelerdir? Köprü ve otoyollarda araçlar 6 sınıf üzerinden değerlendirilmektedir.

PTT'nın internet sitesinde HGS bölümünde araç sınıfları şu şekilde gösterilmekte.



Otoyol AŞ'nin sitesinde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti hesaplama bölümünde araç sınıfları şöyle belirtiliyor:



Sınıf Araç Tipi AKS Adeti AKS Aralığı 1 Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç 2 <3,20 2 Aks Aralığı 3.20’ye Eşit veya Büyük 2 Akslı Araç 2 >=3,20 3 Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 3 Olan Araç 3 4 Yere Değen Aks Sayısı 4 veya 5 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 4 veya 5 Olan Araç 4-5 5 Yere Değen Aks Sayısı 6, 7, 8 veya Daha Fazla Olan Araç 6 ve üzeri 6 Motosiklet (Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.)



































