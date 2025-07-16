Sivas'ta çıkarılıyor, dünyaya satılıyor

Bugün sayısını bilemediği kadar fazla ağacın çevrede bulunduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Ocak üretimi yaparken bir yandan da çevreye duyarlı, doğayı eski haline getirecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. Burada binlerce çam, yüzlerce meyve ve sayısız akasya ağacımız mevcut. Bu ağaçlarımızın arasında ise lavanta bahçemiz var. Sivas'ta da örnek bir bahçe, bunu da bu hale getireli 2 yıl oldu.

Lavanta yağından koku elde ederek misafirlerimize ikram ediyoruz. Bizim görsel kirlilikten başka bir kirliliğimiz, kimyasal bir artığımız yok."