Oto kiralama sektöründe yeni dönem: Beklenen yönetmelik yayımlandı

Türkiye araç kiralama sektöründe hizmet standartlarının yükseltilmesi, tüketicilerin daha güvenli ve şeffaf hizmet alması, kayıt dışılığın azaltılması ve sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulması açısından büyük önem taşıyan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte tüketicinin korunmasına yönelik de önemli düzenlemeler yer alıyor. Yeni düzenlemeyle ticari araç kiralama faaliyetlerinde yetki belgesi uygulamasından filo standartlarına, kiralanabilecek araçların yaş ve kilometre kriterlerinden rezervasyon ve depozito uygulamalarına kadar sektörün farklı alanlarında kapsamlı standartlar getiriliyor. Kiralama faaliyetlerinin kayıtlı ve yetkin işletmeler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yeni yapı, sektörün kurumsallaşmasına ve haksız rekabetin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak.

Kuruluşundan bu yana Türkiye araç kiralama sektörünün gelişimi, ortak standartların oluşturulması ve sektörün kamu nezdinde güçlü biçimde temsil edilmesi için çalışan TOKKDER, düzenlemenin hazırlık sürecinde sektörün ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve çözüm önerilerinin kamu otoritelerine aktarılmasında aktif rol üstlendi.

“TOKKDER tarihinin en önemli kazanımlarından biri”

Yönetmeliğin yayımlanmasını Türkiye araç kiralama sektörü açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “Araç kiralama sektörü ülkemizde ekonomiye, istihdama, otomotiv sektörüne, turizme ve genişleyen mobilite ekosistemine çok önemli katkılar sağlayan büyük bir yapı. Bununla birlikte sektörümüzün büyüme potansiyelini gerçek anlamda ortaya çıkarabilmesi için güçlü standartlara, tüketicinin güven duyduğu bir hizmet ortamına ve adil rekabet koşullarına ihtiyacımız vardı. TOKKDER olarak bu ihtiyacın karşılanması için uzun süredir yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün geldiğimiz noktayı yalnızca sektörümüz açısından değil, TOKKDER’in 30 yıllık tarihinde de en önemli kazanımlardan biri olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Yeni düzenlemenin hem sektörün hem de tüketicinin korunmasını esas alan dengeli bir yapı oluşturduğuna dikkat çeken Özarslan A. Tangün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yönetmeliğin en önemli yönlerinden biri, sektörümüzü büyütürken aynı zamanda hizmet kalitesini ve tüketici güvenini yükseltecek olması. Yetki belgesi, filo ve araç standartlarıyla kayıtlı ve kurallara uygun çalışan işletmelerin güçlenmesinin, kayıt dışılığın ve haksız rekabetin azalmasının önü açılıyor. Diğer taraftan depozitodan hasar uygulamalarına, rezervasyondan sigorta ve ek hizmetlere kadar tüketicinin karşılaşabileceği pek çok konuda açık kurallar getiriliyor. Böylece hem tüketicinin haklarının daha güçlü biçimde korunduğu hem de işini doğru yapan şirketlerin adil şartlarda rekabet edebildiği daha sağlıklı bir pazar yapısı oluşacak.”

Tangün, düzenlemenin turizm açısından taşıdığı öneme de dikkat çekerek, “Günlük araç kiralama sektörü turizmin ayrılmaz parçalarından biri. Türkiye’ye gelen milyonlarca ziyaretçinin havalimanından başlayarak ülkemizdeki mobilite deneyiminin önemli bir bölümünü araç kiralama şirketleri oluşturuyor. Güvenilir, şeffaf ve ortak standartlara sahip bir kiralama sektörü, yalnızca sektörümüzün büyümesine değil, Türkiye’nin turizmde sunduğu hizmet kalitesine ve ziyaretçi deneyimine de doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu nedenle yönetmeliği araç kiralama sektörünün sınırlarının ötesinde, ülkemizin turizm ve mobilite ekosistemi açısından da çok değerli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Tüketicinin güvenini güçlendiren yeni dönem

Yeni yönetmelikle kiralamaya konu araçlara ilişkin standartların da daha net hale geldiğini ifade eden Tangün, “Araç yaşı ve kilometresi, bakım, muayene ve sigorta şartları gibi kriterler doğrudan hizmet güvenliğiyle ilgili. Ağır hasarlı, gerekli muayene veya sigorta şartlarını taşımayan araçların sistemin dışında tutulması; tüketiciye daha güvenli ve öngörülebilir bir hizmet sunulması açısından son derece önemli” dedi. Yeni düzenlemede klasik araçlar hariç kiralık araçlara yaş sınırı getirilirken, elektrikli ve diğer araçlar için ayrı kilometre sınırları da belirleniyor.

Tangün, tüketicinin ekonomik haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin de sektör açısından önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Tüketicinin ne kadar depozito ödeyeceğini, hangi koşullarda ücretle karşılaşabileceğini ve olası bir hasarın nasıl tespit edileceğini baştan bilmesi güven ilişkisinin temelidir. Yeni düzenleme bu alanlarda önemli bir şeffaflık sağlıyor. Biz tüketicinin kendisini güvende hissettiği bir sektörün daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz. Çünkü güven arttıkça kiralama hizmetine olan talep de artacak; sahiplikten kullanıma geçiş hızlanacak.”

Kamu ve sektör ortak aklının güçlü sonucu

Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde kamu kurumlarıyla son derece yapıcı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Tangün, “TOKKDER olarak üyelerimizin görüşlerini ve sektörümüzde sahada karşılaşılan ihtiyaçları bütüncül biçimde değerlendirerek çözüm önerilerimizi ilgili kurumlarımızla paylaştık. Ticaret Bakanlığımız ve İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzün sektörümüzü dinleyen, görüşlerimizi değerlendiren ve ortak akla önem veren yaklaşımı bu sürecin başarıya ulaşmasında son derece belirleyici oldu” ifadelerini kullandı. TOKKDER öncülüğünde sektör paydaşlarıyla gerçekleştirilen çalışmaların yönetmeliğin oluşturulmasına önemli katkı sağladığını belirten Tangün, “Kamu ile özel sektör arasında doğru diyalog kurulduğunda ve ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışıldığında ülkemiz için ne kadar değerli sonuçlar ortaya çıkabileceğini bu süreçte bir kez daha gördük” diye konuştu.

TOBB, İTO ve destek veren tüm STK’lara özel teşekkür

Yönetmeliğin hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Özarslan A. Tangün, şöyle devam etti: “Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, sürecin her aşamasında bizlerle yakın iş birliği içerisinde çalışan İç Ticaret Genel Müdürlüğümüze, değerli yöneticilerine ve emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına TOKKDER ve sektörümüz adına özel olarak teşekkür ediyoruz. Sektörümüz açısından tarihi öneme sahip bu düzenlemenin ortaya çıkmasında gösterdikleri yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımın çok büyük payı bulunuyor. Ayrıca her şeyden önce TOKKDER’in gücünün üyelerinden geldiğinin altını çizmek isterim. Süreç boyunca bilgi, deneyim, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu başarı sektörümüzün ortak başarısıdır. Bu süreçte sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan, görüş ve önerileriyle yanımızda olan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Özellikle çalışmalarımıza verdikleri güçlü destek nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve İstanbul Ticaret Odası’na ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Yeni dönem sektörün büyüme potansiyelinin önünü açacak

TOKKDER’in kısa süre önce açıkladığı 2030 vizyonunda Türkiye’nin mobilite ekosisteminin sahiplikten kullanım ekonomisine dönüşümüne liderlik etmeyi hedeflediğini hatırlatan Özarslan A. Tangün, yeni yönetmeliğin bu hedef açısından da önemli bir altyapı oluşturacağını söyledi. “Araç kiralama sektörü, sahiplikten kullanım ekonomisine geçişin merkezinde yer alıyor” diyen Tangün, “Türkiye’de ticari amaçla kullanılan araçlarda kiralamanın payı Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde. Dolayısıyla önümüzde çok büyük bir büyüme alanı bulunuyor. Ancak bu potansiyelin sağlıklı biçimde hayata geçirilmesi için tüketicinin güven duyduğu, kuralların net olduğu, kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önlendiği güçlü bir sektör yapısına ihtiyacımız var. Yeni yönetmeliğin tam da bu zemini oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin mobilite dönüşümüne birlikte yön vereceğiz”

TOKKDER’in önümüzdeki dönemde yalnızca araç kiralama sektörünün değil, Türkiye’nin genişleyen mobilite ekosisteminin gelişimine de katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Tangün sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün sektörümüz için gerçekten tarihi bir gün. Uzun yıllardır verilen emeğin, ortak aklın ve güçlü kamu-sektör iş birliğinin çok önemli bir sonucunu görüyoruz. Bu düzenleme bir taraftan işini doğru yapan şirketleri ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini desteklerken diğer taraftan tüketiciyi koruyacak, müşteri mağduriyetlerinin önüne geçecek ve hizmet kalitesini yükseltecek. Turizmden otomotive, finanstan sigortaya kadar çok geniş bir ekosisteme dokunan sektörümüzün önünde artık daha güçlü bir gelişim zemini olduğuna inanıyoruz. TOKKDER olarak üyelerimizden aldığımız güçle sektörümüzü büyütmek, tüketici güvenini daha da yükseltmek ve Türkiye’nin mobilite dönüşümüne liderlik etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yönetmelik bizim için bir son değil; sektörümüzü geleceğe taşıyacak yeni dönemin başlangıcıdır.”