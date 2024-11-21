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Otomotiv devi, 4 bin çalışanını işten çıkarıyor

Ford Motor, maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturma planı kapsamında Avrupa'daki iş gücünü azaltarak, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

21 Kasım 2024 | 09:16
Otomotiv devi, 4 bin çalışanını işten çıkarıyor

Ford'un açıklamasında, endüstrinin elektrifikasyona doğru kayması ve artan rekabet ortamında Avrupa'da maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturmak ve büyümeyi sürdürmek için yeniden yapılandırma planı duyuruldu.

Şirketin Avrupa'da binek araç işinde önemli kayıplarla karşı karşıya kaldığına işaret edilen açıklamada, 2027'ye kadar buradaki iş gücü azaltılarak, 4 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, bunun öncelikli olarak Almanya ve Birleşik Krallık'ı etkileyeceği ifade edildi.

Ayrıca, zayıf talep ve ekonomik zorluklar nedeniyle elektrikli modeller için üretim planlarının ayarlandığı kaydedilen açıklamada, bunun da 2025'in ilk çeyreğinde Köln fabrikasında ek kısa çalışma günlerine yol açacağı aktarıldı.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin Avrupa'da "önemli rekabet ve ekonomik karşı rüzgarlarla" ve "karbondioksit düzenlemeleri ile elektrikli araçlara yönelik tüketici talebi arasındaki uyumsuzlukla" başa çıkması gerektiği belirtilerek, bunların ele alınması için işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Ford'un Avrupa'ya bağlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şirketin Avrupa'daki operasyonlarını dönüştürmek, çalışanları yeniden eğitmek ve yeni nesil elektrikli araçlar üretmek için son dört yılda önemli yatırımlar yaptığı anımsatıldı.

 

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