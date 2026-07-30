İlk Evim konut kredisi 2026: İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı, kimler yararlanabilecek?

Kampanyadan, ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yararlanması öngörülüyor.

Başvuru şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, başvuru sürecinde bazı kriterlerin esas alınması bekleniyor. O kriterler ise şöyle: