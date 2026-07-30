İlk Evim konut kredisi 2026: İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı, kimler yararlanabilecek?

İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, 1,20 faizli İlk Evim Konut Kredisi paketine ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Yeni finansman modeli kapsamında hayata geçirilmesi beklenen kredi desteğine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı? 1,20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Kimler bu kredi desteğinden yararlanabilecek?
1 İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı?
Türkiye genelinde ev sahibi olmayı hedefleyen milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın yakından takip ettiği Orta Vadeli Program kapsamındaki düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin bekleyiş sürüyor.
Uzun süredir gündemde olan 1,20 faizli konut kredisi için başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.
Kampanyanın yılın ikinci yarısında tam kapsamlı olarak hayata geçirilmesi ve ilk başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
2 İlk evim konut kredisi kampanyasından kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler?
Kampanyadan, ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yararlanması öngörülüyor.
Başvuru şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, başvuru sürecinde bazı kriterlerin esas alınması bekleniyor. O kriterler ise şöyle:
- Başvuru sahibinin ilk kez ev sahibi olacak olması ve adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,
- Satın alınacak konutun bulunduğu ilde ikamet etmesi,
- Son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olması,
- Hisseli bir taşınmazda yüzde 50'den fazla paya sahip olmaması,
- Belirlenen gelir kriterini karşılaması ve gelirini belgeleyebilmesi.
3 İlk Evim Konut Kredisi faiz oranı ne kadar olacak?
İlk Evim Konut Kredisi kampanyasına ilişkin detaylar şekillenmeye başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kapsamında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmasını destekleyecek düşük faizli kredi paketinde faiz oranının yüzde 1,20 olması beklenirken, 2 milyon TL'lik kredi limitinin de artırılması gündemde bulunuyor.
Kamu bankalarının devreye alacağı kampanyayla vatandaşlara uygun taksitlerle finansman desteği sağlanması planlanıyor.
4 İlk Evim Konut Kredisi'nde 180 ay vadeli ödeme planı nasıl olacak?
Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vadeyle sunulması planlanan İlk Evim Konut Kredisi için örnek ödeme tablosu şu şekilde:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|13.587 TL
|2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|27.174 TL
|4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|40.761 TL
|7.336.000 TL