“Otomotivin kalbi” olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, yılın ilk 9 ayında yüzde 26,37’lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına üstlendi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, ocak-eylül döneminde 17 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı yüzde 16’lık pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.

Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı. Ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yaparak sektöre yön veren Bursa, yılın 9 ayında 4 milyar 483 milyon dolarlık otomotiv ihracatı ile sektörde en çok dış satım yapan il oldu. Bursa, toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.