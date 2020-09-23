Kredi kampanyalarıyla otomotivde iç pazarda yaşanan canlanma, pandemi kaynaklı kayıpları yavaş da olsa telafi ediyor. Sektör temsilcileri eylül ayı ile birlikte çarkların hızlandığını belirtirken, otomobil fiyatlarındaki artışın ise süreceğini söylüyorlar.

Türkiye’de sanayi üretimi ve ihracatın itici motorlarından biri olan otomotiv sektörü, ihracat pazarlarında pandemi nedeniyle oluşan daralmaya rağmen, iç pazardaki canlanmanın etkisi ile üretimde yaralarını sarmaya başladı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak-ağustos dönemine ait verilerine göre, pandeminin damga vurduğu yılın sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv üretimi yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet, otomotiv ihracatı ise yüzde 35 azalarak 523 bin 288 adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan pandemi sürecinde üretimde zorunlu duraksamalar yaşayan otomotiv sanayi, her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için verdiği arayı bu yıl daha kısa tutarak pandemi etkisiyle azalan üretimi artırmaya yoğunlaştı.

Bu nedenle Türk otomotiv sanayinin toplam üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 artarak 45 bin 211 adet oldu. OSD verilerine göre, otomotiv sanayisinin yılın sekiz ayındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.