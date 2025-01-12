Karayolları Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda "Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Ücret bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir" denildi.

Sitede yer alan listelere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti​ 47 TL olarak belirlenirken, Osmangazi Köprüsü’nde bu ücret 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 80 TL oldu.

işte zam sonrası yeni tarifeler:

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