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Araç Sınıfları Nedir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sınıf Araçlar Hangileri?

Köprü ve otoyollardaki ücretlendirmede araç sınıfları dikkate alınır. Peki, araç sınıfları nelerdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sınıf Araçlar Hangileri? Bu makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz.

01 Ocak 2024 | 15:30
Son Güncellenme: 01 Ocak 2024 | 15:37
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Araç Sınıfları Nedir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sınıf Araçlar Hangileri?

Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına Dair Yönetmelikte 'aks' tanımı tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mili olarak tanımlanır. Yönetmelikte araçların aks durumuna göre "Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçlar geçiş ücreti toplamaya esas olarak aşağıdaki altı sınıfa ayrılır" denilir. Peki, araç sınıfları nelerdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sınıf Araçlar Hangileri? Bu makalede bu soruların yanıtlarına bakıyoruz:

ARAÇ SINIFLARI NEDİR?


Öncelikle araç sınıfları nedir? Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçların ödeyeceği ücretler araç sınıflarına yani aks durumlarına göre belirlenir. Köprü ve otoyollarda HGS kullanıcılarının araçları da 6 sınıf üzerinden ücretlendirilir. Motosikletler 6. sınıf araç olarak HGS ye abone olabilir ve 1. Sınıf araç ücretinin yarısı kadar bir ücret ile Otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerini yapabilecektir. Eğer HGS kullanıcıları araç sınıfına uygun HGS etiketi kullanmaz ve bu durum süreklilik arz ederse hesapları Kara Listeye alınır.

1. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?
 

Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den kısa olan iki akslı araçlar 1. sınıf araçlardır

 


 

2. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?


Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den uzun veya eşit olan iki akslı araç.


 

3. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Üç akslı araçlar 3. sınıfta yer alan araçlardandır.
 

 

4. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?


Dört ve beş akslı araçlar 4. sınıf araçlardır.

 

5. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİDİR?


 

 

6. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?


Motosikletler 6. sınıf araçlardır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün internet sitesinde 6. sınıf araçlar için şu bilgiler verilir: L3, L4, L5, L7 sınıfı motosiklet... Osmangazi Köprüsü'nün internet sitesinde de şu bilgi yer alır: Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.)

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI


Osmangazi Köprüsü'nde araç sınıflarına göre ücretlendirme 2024 yılında şöyledir: 


1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI


1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti araç sınıflarına göre şöyledir:

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Araç sınıfları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar şöyle paylaşılır:

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar,  Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve  Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş.  vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki  2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

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