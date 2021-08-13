Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrah oranlarının yeniden düzenlenmesi dolayısıyla müteşekkir olduklarını kaydederek, “Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çağdaş, yüksek bir dinamizme sahip otomotiv sektöründe, ÖTV matrahların artan maliyetler kapsamında pazar koşullarına adapte edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdiklerini belirterek, devletin de hem piyasayı yakından takip ettiğini hem de sektör temsilcilerini dinleyerek gerekli düzenlemelerle sektöre destek olduğunu belirtti.

Çağdaş, şunları kaydetti:

“Bu anlamda Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlen ÖTV matrah oranlarını memnuniyetle karşılarken, müteşekkir olduğumuzu da ifade etmeliyim. Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde artan üretim maliyetleri, hem tüketiciler için erişebilir modellerde bir daralma hem de fiyat enflasyonu yaratmıştı. Matrah güncellemesi, ivmenin azalmaya başladığı sektöre nefes aldırırken, yüzde 45 ve 50’lik ÖTV diliminde daha fazla modelin yer almasıyla tüketiciler için seçenekler artacak. Yılın son çeyreği öncesinde yapılan bu revizyonun, esasen pazar dinamikleri açısından zamanlamasının da yerinde olduğunu söyleyebiliriz.”

Fiyatların bir miktar aşağıya çekilmesiyle birlikte nispeten sakin geçen yaz aylarının ardından pazarda pozitif bir rüzgâr beklediklerini kaydeden Çağdaş, öte yandan çip tedariki sorunlarına paralel olarak araç bulunabilirliğinin de sektörün bir diğer önemli gündemi olduğunu hatırlattı. Çağdaş, bu nedenle ihtiyatlı olmakta fayda olduğunu belirterek, “MAİS olarak özellikle Clio ve Megane Sedan gibi yerli üretim Renault modellerimizi hem de Dacia modellerimizi bir alt ÖTV bareminde daha uygun fiyatla tüketicilerimizle buluşturabilecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni matrah düzenlemesinin baremler arasındaki geçişlerde yüzde 5-yüzde 17 oranlarında indirim olarak yansıyacağını söyleyebiliriz. Hibrit modellerindeki güncellemenin de özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada motoru da dahil Türkiye’de üretilen ve Avrupa’ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.