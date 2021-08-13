Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. 320 bin TL’ye kadar olan otomobillerin fiyatlarında yaklaşık yüzde 16 düşüş olabileceği tahmin ediliyor. Değişiklikle hibrit otomobillere de ÖTV desteği geldi.

Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı.

İşte Resmi Gazete’de yer alan karar



DEĞİŞİKLİK FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci kararı sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi: “Sonuçta yüksek enflasyon, kur ve faiz ortamında yapılması gereken yapıldı. İnanın sektörde kimsenin umudu yoktu ama son dönemde yüzde 50’lik ÖTV diliminde hiç bir model kalmayınca zorunluydu. Bu güncellemeyle 1.6 litre ve altındaki otomobillerin fiyatları %16’ya yakın düşecek”

Özpeynirci twitter hesabından fiyatlara ilişkin olası değişiklikleri de de şöyle yorumladı:

%45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye,

%50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseldi. Bu kararın Türkçesi arkadaşlar, %80’lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç bu güncellemeyle %50’lik ÖTV dilimine girip fiyatı 250 bin TL’ye inecek.

Hibrit otomobillere de ciddi ÖTV desteği geldi‼️ 50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyenlerde; 📌%45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 114 bin TL'ye, 📌%50'lik ÖTV dilimindeki limit 135 bin TL'den 170 bin TL'ye, 📌 %80’lik ÖTV ise 170 bin TL’yi aşanlara. pic.twitter.com/NEokfBxVaH — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) August 12, 2021

HİBRİT OTOMOBİLLERE DE ÖTV DESTEĞİ

Hibrit otomobillere de ciddi ÖTV desteği geldi. 50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyenlerde; %45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 114 bin TL’ye, %50’lik ÖTV dilimindeki limit 135 bin TL’den 170 bin TL’ye, %80’lik ÖTV ise 170 bin TL’yi aşanlara.

Yerli modellere destek. Yani Sakarya’da üretilen Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatı 356.400 TL’den 297 bin TL’ye inecek. Bu ÖTV düzenlemesi Bursa’da üretilen Clio hibrit’im de iç pazarda satılabilmesini sağlayacak.

ANAHTAR TESLİM FİYATI 320 BİN TL’YE OLANLARIN FİYATI YÜZDE 16 DÜŞECEK

Anahtar teslim fiyatı 320 bin TL’ye kadar olan otomobiller %80’den %50 ÖTV dilimine inecek ve fiyatları yaklaşık %16 düşecek.