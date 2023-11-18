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ÖTV matrah düzenlemesi hangi elektrikli otomobilleri etkiliyor? İşte listesi... Fiyatlar düşer mi?

Elektrikli otomobillere dün gece ÖTV matrah güncellemesi geldi. Düzenlemeyle motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 200 bin TL arttırılarak 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Peki son düzenlemeyle göre %10’luk dilime giren otomobiller hangileri? Matrah değişikliği sonrası otomobil fiyatlarında indirim olacak mı?

18 Kasım 2023 | 12:20
Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 | 12:33
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ÖTV matrah düzenlemesi hangi elektrikli otomobilleri etkiliyor? İşte listesi... Fiyatlar düşer mi?

ekonomist.com.tr / Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Otomobil veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV  düzenlemesi ile birlikte araçların yüzde 10'luk dilime girebilmesi için fiyatının 1 milyon 914 TL'yi aşmaması gerektiğini kaydetti. 

Fiyat değişikliği olur mu? 

Yalçın,  "ÖTV matrah limitinin artması fiyatları düşürür mü?" sorusuna, "Çok zor, neredeyse imkansız. Çünkü otomobilin vergiler dahil fiyatının 1 milyon 914 bin TL ve altında satılması gerekiyor" yanıtını verdi. 

Yalçın, matrah düzenlemesinin amaçlarını ise şöyle sıraladı: 

  1. Elektrikli Araçları Teşvik Etme: Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarını düzenleyerek, bu araçların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun, çevre dostu taşıtların kullanımını artırmak ve fosil yakıtlı araçlara olan bağımlılığı azaltmak için yapıldığını söylemek de mümkün olabilir.
  2. Piyasa Düzenlemesi ve Fiyatlandırma: ÖTV matrahındaki artış, genellikle araçların piyasa fiyatlarına ve ekonomik koşullara göre belirlenmektedir. Bu düzenlemenin piyasa dengesini sağlamak ve belirli araç segmentlerini hedef almak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz.
  3. Enerji Verimliliği ve Performans Standartları: KW gücüne göre yapılan bu düzenleme enerji verimliliğini ve çevre standartlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu durumda, daha az güçlü ve daha verimli araçlar daha düşük vergi oranlarından faydalanıyor.
  4. Sektörel Gelişim ve Yenilikçilik: Elektrikli araç sektörünün gelişimini teşvik etmek ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla da bu tür ÖTV düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu sayede hem tüketici hem de üretici açısından yeni teknolojilere yatırım yapma ve bunları benimseme teşvik edilecektir.

CARDATA VERİLERİNE GÖRE MATRAH GÜNCELLEMESİ SONRASI  %10’LUK DİLİME GİREN OTOMOBİLLERİN TAM LİSTESİ: 

 

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