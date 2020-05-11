Şahsuvaroğlu, AA muhabirin nisan ayı Türkiye otomotiv pazarı sonuçlarına ve yetkili satıcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı aksiyonlara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 nedeniyle nisan ayında bütün fabrikaların ve Avrupa’daki bütün tedarikçilerin de kapalı olduğunu anımsatan Şahsuvaroğlu, “Nisan ayındaki bu 26 bin 457 adetlik satış kötü ama kendi içinde, salgının olduğu, dünyada pandeminin ilan edildiği bir ortamda da nisan ayına baktığımız zaman demek ki Türkiye’de hala uygun faiz olduğu müddetçe ve uygun araç olduğu müddetçe yine tüketicinin iştahı diri duruyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BULUNURLUK NOKTASINDA SIKINTI OLDUĞU İÇİN NİSAN AYI DÜŞÜK GEÇTİ”

Şahsuvaroğlu, nisan ayına girerken 15 bin adetlik araç satışı öngördüklerini bu nedenle 26 bin adetlik satışla nisan ayının yılın geri kalanı adına ümitlendirdiğini dile getirdi.

Türkiye’de otomotiv satışlarında şu anda korkulacak, endişe edilecek herhangi bir durum olmadığını dile getiren Şahsuvaroğlu, “Nisan ayı özelinde pandemi etkisiyle bence yine de 26 bin 457 adetlik satış iyidir. Otomotivin mayısı ve haziranı nisandan çok daha iyi olacaktır. Çünkü fabrikalar üretime başladı. Türkiye’de bulunurluk noktasında sıkıntı olduğu için nisan ayı düşük geçti. Finansal erişim hiç olmadığı kadar ucuz, finansal erişimle birlikte kaynak erişimi de var. Özellikle 3. çeyrek bizim iyice toparlanma dönemimiz olur, son çeyrekte de inşallah hareketli bir dönem geçiririz diye öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, Türkiye’de nisan ayında araç bulunurluğu olsaydı daha fazla satış yapılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Nisan ayı satış adetleri 10 senenin nisan ayı bazında en kötüsü olsa dahi nisanı kendi içinde değerlendirdiğimizde, insanların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu yerde, özel bankaların yarı zamanlı ve yarı personelle çalıştığı bir dönemde, ama kamu bankaları normal çalıştı, bu dönemde yüzde 14’lük düşüş aslında çok da korkulacak bir düşüş değil. Yılın 4 aylık toplamında aksine yüzde 26 artış var. Fabrikalar kapanmamış olsaydı, piyasada yeterli araç bulunurluğu olsaydı ben daha fazla aracın satılacağını, nisanın geçen yılın üzerinde olacağını düşünüyorum.”

“NOTER TARAFI DA ÇÖZÜLÜRSE E-İMZA İNTERNETTEN SATIŞIN ÖNÜ AÇILIR”

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, Kovid-19 sürecinde yetkili satıcıların hazırlıklarına ve yeni tüketici alışkanlıklarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İnternet üzerinden araç satışları konusuna değinen Şahsuvaroğlu, “İnternet üzerinden alışveriş, eskiden daha ileriki vadelerde görünüyordu ama şu anda otomotiv yetkili satıcılık sistemine daha da yaklaştığını görüyoruz. İnsanlar artık araçla ilgili birçok işlemi internet üzerinden ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla da halledebiliyor. Noter tarafı da çözülürse e-imza ile aslında bu işlerin önü ciddi manada açılmış olur.” dedi.

“TÜKETİCİ YİNE DE SHOWROOMA GELİP ARACINA DOKUNMAK İSTİYOR”

Şahsuvaroğlu, yetkili satıcılar bünyesindeki showroomların uzun zamandır dijital kanallar üzerinden müşteri arayışında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz dijitale zaten son 4-5 yılda yoğun şekilde önem veriyorduk, planlamalarımızın hep önündeydi. Ama dijitalleşmenin yanı sıra tüketici yine gelip aracına dokunmak istiyordu. Daha çok müşteri aracını dijitalde seçecek. Burada, dijitalde, müşteriye sunulacak imkanlar, müşteriyi dijitalde tutacak aktiviteler biraz ön plana çıkacak. Her marka, üreticisi de ithalatçısı da bayisi de bu konu üzerinde yıllardır zaten bir çalışma içerisinde. Bu biraz daha hızlanacak. Yeni normalde insanlar elbet