Tüm zamanların en çok satan otomobillerinden biri olan (Dünya genelinde 34 milyondan fazla satıldı) Passat, şimdiye kadarki en büyük gövde yapısıyla geliyor. Bu devasa büyüme, özellikle arka koltuklarda kendini gösteriyor. Yeni Passat'ın arka koltukları, havalandırma, masaj ve yatırılabilir sırtlık gibi lüks özelliklerle donatılmış.