Passat ve Jetta için geri sayım: Geri dönecek iki modelin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Volkswagen, Orta Doğu pazarına dönüş yapıyor. Sedan segmentinin iki popüler ismi, Passat ve Jetta, tamamen yenilenmiş tasarımları, büyüyen boyutlarıyla bölgeye geri geliyor.


Alman otomotiv devi Volkswagen, uzun süredir merakla beklenen iki sedan modeli Passat ve Jetta'yı, Orta Doğu'da otomobil tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Volkswagen Middle East, bu hamleyle bölgedeki sedan segmentine ağırlığını koymayı ve markanın güven ve dayanıklılık mirasını günümüzün modern beklentileriyle harmanlamayı hedefliyor. 

Dünya genelinde 34 milyon barajını aştı

Tüm zamanların en çok satan otomobillerinden biri olan (Dünya genelinde 34 milyondan fazla satıldı) Passat, şimdiye kadarki en büyük gövde yapısıyla geliyor. Bu devasa büyüme, özellikle arka koltuklarda kendini gösteriyor. Yeni Passat'ın arka koltukları, havalandırma, masaj ve yatırılabilir sırtlık gibi lüks özelliklerle donatılmış. 

29.700 dolar başlangıç fiyatı

Açıklamaya göre teknoloji cephesinde Passat, Matrix LED farlar, 15 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini standart donanım listesine ekliyor.

 Yeni Passat 29.700 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak. 

 

 

Yeni Jetta ise şimdiye kadar üretilmiş en büyük Jetta. Açıklamaya göre yeni tasarım, gelişmiş güvenlik sistemleri ve dijital ekranlar, panoramik tavan penceresi, kablosuz şarj ve adaptif hız sabitleyici gibi akıllı teknolojilerle geliyor. 

Modelin geniş aileler için ideal bir alternatif oluşturduğu belirtiliyor.

 

 

Yeni Jetta'nın başlangıç fiyat etiketi ise 24.900 dolar olarak belirlendi.

Volkswagen Middle East: "Daha fazla alan, daha fazla yenilik"

Volkswagen Middle East Genel Müdürü Matthias Ziegler, "Jetta ve Passat, markamızın ikonikleşmiş modellerinden ikisi. Her iki model de, tüketicilerin beklentilerini aşarak, daha fazla alan ve yenilik sunmak üzere kökten bir değişimle yeniden tasarlandı" diyor. 

Volkswagen'in sedanları, Kasım ayında Orta Doğu bölgesinde piyasada olmaya başlayacak. 

Yeni Passat ve Jetta, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm Orta Doğu pazarında otomobil tutkunlarıyla buluşacak.
