Ticaret Bakanlığı'ndan okul alışverişine sıkı denetim: Cezalar 434 bin liradan başlıyor

Bakanlığa bağlı ekipler, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 26 bin 570 firmayı ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü mercek altına aldı.

Ekipler, bu doğrultuda Ankara'da bir kırtasiye mağazasını denetledi, başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter, çanta, suluk ve yapıştırıcı olmak üzere ürünlerin etiketlerini özellikle ürün güvenliği açısından inceledi.