Peugeot tanıttı: Yeni E-208 GTi

Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean Marc Fino ise yeni Peugeot E-208 GTi'ın, performans ve yenilikçi çözümlere olan bağlılıklarını temsil ettiğini ve çok sayıda ralli başarısıyla, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılımları da dahil olmak üzere kapsamlı yarış deneyimlerinden yararlandığını kaydetti.

Orijinal 205 GTi'nin 40 yıl önce geliştirilmesinde yer almış biri olarak, E-208 GTi'ın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu aktaran Fino, 'Peugeot GTi'a özgü çevikliğini ve direksiyon hissini yeniden deneyimlemek çok güzel. Yarış mükemmelliğini modern sürüş keyfiyle birleştiren bir otomobili sunmaktan gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.