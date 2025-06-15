Peugeot tanıttı: Yeni E-208 GTi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni E-208 GTi 30 milimetre (mm) daha alçak gövde, önde 56 mm ve arkada 27 mm artırılmış iz genişliğiyle geliyor. 'Peugeot GTi' logosuna sahip büyük 18 inç jantların delikli yapıları 205 GTi'ın ikonik jantlarına gönderme niteliği taşıyor. Modelin fotoğrafları ve paylaşılan bilgiler şöyle:
1 PEUGEOT SPORT'UN İLK ELEKTRİKLİSİ
Açıklamaya göre yeni E-208 GTi, Peugeot Sport'un ilk tamamen elektrikli otomobili olma özelliğine sahip. Peugeot Sport mühendisleri, yeni E-208 GTi'ın şasi ve fren sisteminde de yoğun çalışmalar yürütmüş.
2 MOTOR
Yeni Peugeot E-208 GTi, M4+ elektrikli motor ile donatıldı. Açıklamaya göre elektrikli motor 280 HP güç ve 345 nanometre (Nm) tork sağlıyor. E-208 GTi 0'dan 100 kilometre/saat (km/s) hıza 5,7 saniyede ulaşıyor. Model 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Peugeot E-208 GTi'da son dişliye entegre limitli kaymalı diferansiyel bulunuyor. Bu diferansiyel, viraj alma davranışını optimize ederek çeviklik, verimlilik ve denge vadediyor. Yeni E-208 GTi'da 54 kilovat saat (kWsa) brüt kapasiteye sahip CATL batarya bulunuyor.
3 MENZİL
Açıklamaya göre GTi versiyonu, karma WLTP döngüsünde 350 kilometre (km) menzil vadediyor. Yeni E-208 GTi, bir duvar tipi şarj istasyonu (7,4 kW) ile 4 saat 40 dakikada şarj edilebiliyor. Yarış pisti gibi daha yoğun kullanımlar için E-208 GTi, 100 kilovat (kW)'lık şarj istasyonu ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj edilebiliyor.
4 'SÜRÜŞ KEYFİNİ CİDDİYE ALIYORUZ'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Alain Favey yeni Peugeot E-208 GTi'yi tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Favey, 'Peugeot olarak sürüş keyfini ciddiye alıyoruz" diyor.
5 'ÖZEL BİR YERE SAHİP'
Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean Marc Fino ise yeni Peugeot E-208 GTi'ın, performans ve yenilikçi çözümlere olan bağlılıklarını temsil ettiğini ve çok sayıda ralli başarısıyla, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılımları da dahil olmak üzere kapsamlı yarış deneyimlerinden yararlandığını kaydetti.
Orijinal 205 GTi'nin 40 yıl önce geliştirilmesinde yer almış biri olarak, E-208 GTi'ın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu aktaran Fino, 'Peugeot GTi'a özgü çevikliğini ve direksiyon hissini yeniden deneyimlemek çok güzel. Yarış mükemmelliğini modern sürüş keyfiyle birleştiren bir otomobili sunmaktan gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.